Вывезенные с российско-грузинской границы украинцы сразу же попали в военкомат
Сотрудники ТЦК (военкомата) в Одессе забрали 40 украинских мужчин, которые ранее были депортированы из России и вывезены 22 августа из нейтральной зоны на российско-грузинской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские и грузинские источники.
По данным МВД Грузии, всего в «серой зоне» между КПП находились 87 украинских граждан, направлявшихся из России. Силами украинского МИД из них удалось вывезти 65 человек, включая 10 женщин.
Сразу по возвращении в Одессу мужчин встретили представители местного ТЦК, которые сопроводили их для дальнейшей обработки и возможной мобилизации.
Ранее неоднократно сообщалось, что украинские мужчины призывного возраста, оказавшиеся за пределами страны, сталкиваются с ограничениями на возвращение или риском быть мобилизованными сразу после прибытия на территорию Украины.
