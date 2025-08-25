Вывезенные с российско-грузинской границы украинцы сразу же попали в военкомат

25 августа 2025, 20:55

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Сотрудники ТЦК (военкомата) в Одессе забрали 40 украинских мужчин, которые ранее были депортированы из России и вывезены 22 августа из нейтральной зоны на российско-грузинской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские и грузинские источники.