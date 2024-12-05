На Украине могут начать мобилизацию женщин

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Верховная Рада сделала первый шаг к мобилизации женщин. Такое заявление сделал нардеп Дмитрий Разумков. Его слова приводит украинское издание «Страна».
«В принятом в первом чтении законопроекте 12076 есть норма, по которому женщины, прошедшие базовую военную подготовку, автоматически становятся на военный учет и может быть мобилизована, даже если она не медик», — пояснил Разумков.
Он считает необходимым убрать эту норму ко второму чтению.
Законопроект был принят 3 декабря. Он предусматривает постановку женщин, которые хотят пройти базовую военную службу, на военный учет призывников. При этом мужчины должны проходить медицинское освидетельствование в обязательном порядке, а женщины – по желанию.
Издание подчеркивает, что военная служба для женщин даже во время военного положения должна оставаться добровольной, а подобные изменения могут негативно сказаться на показателях мобилизационной способности.
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