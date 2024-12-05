«Ничего хорошего»: стало известно, коснется ли мобилизация на Украине 18-летних

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Мобилизация на Украине не коснется 18-летних граждан, заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. Он сделал заявление после слов госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Киеву необходимо принять «сложные решения» по вопросу мобилизации.
Также Литвин ответил на обсуждаемую в соцсетях тему. Один из пользователей подчеркнул, что не видит в мобилизации 18-летних «ничего хорошего».
Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года и постоянно ужесточается. Украинские власти отмечали, что в стране действует принцип «воюй или работай». Однако людей хватают на улицах прямо посреди рабочего дня и даже применяют огнестрельное оружие.
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«Никто не готовит никакую мобилизацию 18-летних», — написал Литвин в ответ.
Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года и постоянно ужесточается. Украинские власти отмечали, что в стране действует принцип «воюй или работай». Однако людей хватают на улицах прямо посреди рабочего дня и даже применяют огнестрельное оружие.
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Никита Кротов