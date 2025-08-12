На Украине могут разрешить выезд из страны молодым украинцам
Владимир Зеленский: Мы хотим разрешить украинцам до 22 лет уезжать за границу
Украинским мужчинам до 22 лет могут разрешить выезд из страны, заявил Владимир Зеленский СМИ республики.
По его словам, это позитивное решение, которое поможет молодым людям поддерживать семейные связи и получить образование за рубежом.
«Вы еще не знаете, как будет», — добавил Зеленский в шутливой форме после аплодисментов аудитории.
Ранее, перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, Зеленский смягчил позицию по вопросу территориальных уступок. По информации The Daily Telegraph, он допустил, что некоторый формат уступок может понадобиться для прекращения конфликта, иначе Украина рискует потерять поддержку США, а европейские партнёры со временем могут начать отступать.
Кроме того, вокруг окружения Зеленского возникли обвинения в переводе коррупционных средств на счета в ОАЭ. Издание Aydınlık пишет, что с прошлого года в республике звучат обвинения в коррупции, которые могут отразиться на работе правительства.