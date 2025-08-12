На Украине могут разрешить выезд из страны молодым украинцам

12 августа 2025, 17:08

Владимир Зеленский: Мы хотим разрешить украинцам до 22 лет уезжать за границу

Владимир Зеленский

Украинским мужчинам до 22 лет могут разрешить выезд из страны, заявил Владимир Зеленский СМИ республики.





По его словам, это позитивное решение, которое поможет молодым людям поддерживать семейные связи и получить образование за рубежом.





«Вы еще не знаете, как будет», — добавил Зеленский в шутливой форме после аплодисментов аудитории.