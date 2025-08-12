Трамп отмахнулся от слов Зеленского о нежелании уступать территории
Президент США Дональд Трамп публично проигнорировал заявление Владимира Зеленского о категорическом отказе уступать России какие-либо территории. Об этом сообщает The New York Times.
В ходе брифинга в Белом доме Трамп отмахнулся от позиции украинского лидера, сосредоточившись на предстоящих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
Трамп намерен отправиться на Аляску, где 15 августа запланирована встреча с российским лидером. Главной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине.
Издание отмечает, что среди рассматриваемых на переговорах предложений могут быть: обмен территориями, заморозка линии соприкосновения, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Такие идеи, по мнению аналитиков, могут стать компромиссной основой для прекращения боевых действий.
Официальный Киев пока никак не прокомментировал реакцию Трампа. Однако сам Зеленский ранее жёстко заявил, что «не готов торговать украинской землёй ни при каких условиях».
Между тем, на фоне подготовки американо-российского саммита растёт напряжённость как в дипломатических кругах, так и в украинском обществе, опасающемся кулуарных решений без участия Киева.
