Освобождение посёлков Новохатского, Зелёного Гая и Малиевки, успехи ВС РФ под Купянском: последние новости СВО на 27 июля
Российские военные ведут активное наступление по всем фронтам. Особые успехи отмечаются на Угледарском, Купянском и Константиновском направлениях. За минувшие сутки освобождены населенные пункты Новохатское, Зелёный Гай и Малиновка, что открывает пути для дальнейшего продвижения ВС РФ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
Российские войска продолжают развивать наступление вглубь Сумской области. Основные усилия сосредоточены на закреплении позиций и расширении контроля над ключевыми населенными пунктами, включая Юнаковку и Кондратовку. Украинские силы оказывают ожесточенное сопротивление, пытаясь вернуть утраченные территории в буферной зоне.
В ходе интенсивных столкновений военнослужащие морской пехоты и мотострелковых подразделений Российской Федерации успешно вытеснили украинские силы из нескольких ключевых позиций в лесных зонах вблизи Яблоновки и Садков. В результате этого войска РФ продвинулись более чем на 1000 метров.
Харьковская область
На Харьковском направлении сохраняется напряженная позиционная борьба с локальными атаками и контратаками. Основные боевые действия сосредоточены в районах Волчанска, Липцев, Амбарного и Большого Бурлука, где российские войска методично выдавливают украинские подразделения с ключевых рубежей. Украинская армия, в свою очередь, усиливает оборону, возводя новые укрепления и подтягивая резервы.
Купянское направление
Российские войска прорвали оборону ВСУ и вошли в Купянск с севера, развивая наступление со стороны Голубовки и Радьковки. Бои идут уже внутри города, включая ключевые инфраструктурные объекты и транспортные узлы. Одновременно разворачивается сражение за Петропавловку, что угрожает полным окружением украинского гарнизона в Купянске.
Российские подразделения закрепились на улицах Мичурина и Мечникова, продвигаясь вглубь города. В районе железнодорожной станции «Снежная» и завода «Агротон» идут ожесточенные бои. Контроль над этими объектами позволит ВС РФ перерезать логистику ВСУ. Станция «146-й км» и пересечение проспекта Конституции с улицей 1 Мая стали зоной интенсивных столкновений.
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Константиновское направление
На данном участке фронта ВС РФ добились значительных успехов, установив полный контроль над населённым пунктом Александро-Калиново и стратегически важными берегами Клебан-Быкского водохранилища. В настоящее время продолжаются интенсивные боевые действия в районах Полтавки, Русин Яра и Александро-Шультино, где противник оказывает ожесточённое сопротивление.
В то же время на участке Часов Яра ситуация остаётся стабильной, без существенных изменений позиций сторон. Подразделения РФ завершают операцию по зачистке Щербиновки, большая часть которой уже находится под контролем российских военных.
Особенно напряжённые бои развернулись за Катериновку, где украинские формирования, оказавшиеся в оперативном окружении южнее водохранилища, предпринимают отчаянные попытки контратак, активно вводя в бой резервные подразделения. Параллельно ВС РФ развивают наступление севернее Белой Горы, ведя боевые действия на подступах к Александро-Шультино.
Покровское направление
Российские войска развивают успех сразу на нескольких направлениях покровского фронта. Основные усилия сосредоточены на трёх ключевых осях продвижения. На северном фланге подразделения РФ наступают от Удачного и Котлино в сторону шахты «Покровская», одновременно продвигаясь к Молодецкому и западным окраинам Покровска, а также в направлении Гришино. Параллельно со стороны Зверево ведётся зачистка Леонтовичей с последующим выходом к южным районам Покровска.
На центральном участке фронта российские части, вошедшие в Новопавловку от Чунишино, создают угрозу разрыва коммуникаций между Покровском и Мирноградом. Одновременно со стороны Гродовки и Новоэкономического развивается наступление в районе Проминя и Московского с целью выхода непосредственно к Мирнограду. Особенно ожесточённые бои продолжаются в восточной части Красного Лимана, где украинские формирования оказывают упорное сопротивление, используя заранее подготовленные оборонительные рубежи.
Угледарское направление
Министерство обороны Российской Федерации официально подтвердило освобождение трёх стратегически важных населённых пунктов: Новохатского, Зелёного Гая и Малиевки. Особое оперативное значение имеет взятие под контроль Малиевки, которая являлась ключевым узлом обороны ВСУ на стыке нескольких оборонительных рубежей. Её освобождение создаёт благоприятные условия для развития дальнейшего наступления российских войск в этом направлении.
На Угледарском направлении зафиксировано расширение зоны контроля ВС РФ в районе Темировки, что позволяет укрепить оперативные позиции и создать плацдармы для последующих наступательных действий.