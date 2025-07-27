27 июля 2025, 08:47

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Российские военные ведут активное наступление по всем фронтам. Особые успехи отмечаются на Угледарском, Купянском и Константиновском направлениях. За минувшие сутки освобождены населенные пункты Новохатское, Зелёный Гай и Малиновка, что открывает пути для дальнейшего продвижения ВС РФ. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Купянское направление Константиновское направление Покровское направление Угледарское направление



Сумская область

Харьковская область

Купянское направление

Получил прозвище «генерала-мясника» и отправляет деньги в Россию: что скрывает главком ВСУ Александр Сырский и кто его считает агентом РФ

Константиновское направление

Покровское направление

Угледарское направление