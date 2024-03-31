На Украине мужчина, которого хотели отправить в больницу из военкомата, покончил с собой

Фото: istock / Oleksander Bontei
Украинец, которого доставили в территориальный центр комплектования (ТЦК) Светловодска Кировоградской области Украины, покончил с собой в присутствии медработников и сотрудников правоохранительных оранов. Об этом информирует украинское издание «Страна.ua».
Сообщается, что инцидент произошел 28 марта. Правоохранители получили уведомление от сотрудников ТЦК о том, что местный житель угрожает покончить с собой. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что мужчина находится в неадекватном состоянии, и вызвали бригаду скорой помощи.
После осмотра медики решили отправить мужчину в психиатрическую больницу. После чего призывник напал на полицейского и покончил с собой.
Представитель полиции Кировоградской области Виталина Бевзенко заявила, что сейчас устанавливаются обстоятельства инцидента, и по результатам расследования будет дана правовая оценка сотрудникам органов, находившимся на месте происшествия.
Напомним, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
Читайте также:
Оператора беспилотника впервые наградили званием «Герой России»
Украина пригрозила устроить теракт на РЖД
Джонсон: Россия может уничтожить F-16 в Польше и Румынии, если их передадут ВСУ
После осмотра медики решили отправить мужчину в психиатрическую больницу. После чего призывник напал на полицейского и покончил с собой.
Напомним, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
Читайте также:
Оператора беспилотника впервые наградили званием «Герой России»
Украина пригрозила устроить теракт на РЖД
Джонсон: Россия может уничтожить F-16 в Польше и Румынии, если их передадут ВСУ
Алина Юрчак