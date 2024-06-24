На Украине мужчина попытался задушить военкома во время перевозки

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Мужчина призывного возраста после неудачной попытки сбежать из Украины, чтобы не попасть под мобилизацию, попытался задушить военного комиссара по дороге в военкомат. Об этом информирует украинское издание «Страна» в Telegram-канале.
Согласно информации источника, для того, чтобы успокоить нарушителя комиссариат вызвал следственно-оперативную группу. Пострадавшему военкому вызвали медиков для оказания первой помощи.
Ранее сообщалось, что мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 16 апреля текущего года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. Правоохранителям стало доступно право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
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Ранее сообщалось, что мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, 16 апреля текущего года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. Правоохранителям стало доступно право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
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Екатерина Коршунова