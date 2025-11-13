Подразделение ВС РФ «Рубикон» кардинально изменило ситуацию в зоне СВО
Российское подразделение «Рубикон» существенно изменило расклад на фронте благодаря эффективным ударам по украинским операторам беспилотников. Об этом 13 ноября пишет Financial Times.
По данным издания, появление «Рубикона» стало поворотным моментом на цифровом поле боя. Его успехи усилили давление на ВСУ, которые теперь сами превращаются в приоритетные цели и вынуждены действовать в обстановке постоянной угрозы.
Ранее пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что РФ будет продолжать спецоперацию до выполнения поставленных главой государства задач.
СВО на Украине началась 24 февраля 2022 года.
