БПЛА ВСУ атаковал Льгов в Курской области
ВСУ нанесли удар по Льгову в Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в телеграм-канале.
По словам чиновника, вражеский беспилотник поразил жилой дом на улице Пржевальского, ещё один БПЛА сбили над территорией сахарного завода. По поручению Хинштейна на место выехал глава города, работают оперативные службы.
О пострадавших пока не говорят, информация о последствиях уточняется.
Ранее, 8 ноября, глава региона также информировал об отключениях электроэнергии в десяти населённых пунктах области и о возгорании на энергетическом объекте в Коренево.
