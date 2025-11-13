Достижения.рф

БПЛА ВСУ атаковал Льгов в Курской области

Хинштейн: БПЛА ВСУ атаковал Льгов в Курской области
Фото: istockphoto/Diy13

ВСУ нанесли удар по Льгову в Курской области. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в телеграм-канале.



По словам чиновника, вражеский беспилотник поразил жилой дом на улице Пржевальского, ещё один БПЛА сбили над территорией сахарного завода. По поручению Хинштейна на место выехал глава города, работают оперативные службы.

О пострадавших пока не говорят, информация о последствиях уточняется.

Ранее, 8 ноября, глава региона также информировал об отключениях электроэнергии в десяти населённых пунктах области и о возгорании на энергетическом объекте в Коренево.

Никита Кротов

