Песков сделал заявление о продолжении СВО

13 ноября 2025, 14:13

Песков: Россия продолжит СВО для достижения поставленных президентом целей

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Россия будет продолжать специальную военную операцию до выполнения задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, поскольку диалог с Киевом невозможен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.





Накануне британская газета The Times, ссылаясь на заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу, написала о приостановке переговорного процесса между Москвой и Киевом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что Украина сорвала «последние обещания» по обменам, выполнив меньше 30% от оговорённых 1 200 человек.



