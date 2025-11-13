Достижения.рф

Песков: Россия продолжит СВО для достижения поставленных президентом целей
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Россия будет продолжать специальную военную операцию до выполнения задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, поскольку диалог с Киевом невозможен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.



Накануне британская газета The Times, ссылаясь на заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицу, написала о приостановке переговорного процесса между Москвой и Киевом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что Украина сорвала «последние обещания» по обменам, выполнив меньше 30% от оговорённых 1 200 человек.

«За неимением возможности дальше продолжать разговор, разумеется, мы будем продолжать всемирную специальную военную операцию», — добавил Песков.


Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на желание секретаря СНБО Украины Рустема Умерова разблокировать обмен пленниками.
Никита Кротов

