Украина пошла на неожиданный шаг на фоне крупного наступления ВС РФ

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На Украине сменили главу оперативно-тактической группировки войск (ОТГ) «Харьков» Юрия Галушкина из-за наступления армии России на Харьковскую область. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Теперь эту должность будет занимать Михаил Драпатый. Он является заместителем начальника Генерального штаба ВСУ по подготовке военных.
«Согласно решению военного руководства, с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) "Харьков"», — говорится в сообщении бригады ВСУ «Хортица».
При этом Драпатый продолжит оставаться на ранее занимаемой должности.
Накануне пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации объявила об освобождении населенных пунктов Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
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Элина Позднякова