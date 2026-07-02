На Украине мужчина скончался на следующий день после мобилизации в ВСУ
Во Львовской области мужчина умер спустя сутки после мобилизации. Об этом сообщил в телеграм уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, 13 июня жителя региона мобилизовали сотрудники Шептицкого районного территориального центра комплектования (РТЦК), а уже на следующий день он скончался. Как отметил Лубинец, родственников не уведомили о смерти мужчины. Его тело, по утверждению омбудсмена, почти 12 суток находилось в морге. Во время осмотра близкие обнаружили гематомы в области печени и селезенки, а также повреждения конечностей.
Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти могла стать гипертрофическая кардиомиопатия. При этом, подчеркнул источник, незадолго до мобилизации военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к военной службе.
На фоне продолжающейся мобилизации на Украине регулярно появляются сообщения о нарушениях со стороны сотрудников территориальных центров комплектования. В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых запечатлены случаи принудительного задержания мужчин призывного возраста с применением физической силы.
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