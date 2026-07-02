На Украине мужчина скончался на следующий день после мобилизации в ВСУ

02 июля 2026, 21:48

Во Львовской области Украины мужчина скончался на следующий день после призыва

Фото: istockphoto/Olena_Z

Во Львовской области мужчина умер спустя сутки после мобилизации. Об этом сообщил в телеграм уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.