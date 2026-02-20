20 февраля 2026, 01:07

Замглавы Генштаба РФ Рудской: ВСУ за время СВО потеряли свыше 1,5 млн человек

Фото: iStock/IherPhoto

С начала специальной военной операции потери украинских войск превысили полтора миллиона человек. Только в 2025 году ВСУ лишились более 520 тысяч военнослужащих, сообщил в интервью газете «Красная звезда» первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.





По его словам, количество чедлвек, ежемесячно мобилизуемых в украинскую армию, сократилось почти вдвое. Это свидетельствует об устойчивой тенденции к снижению численности ВСУ и ограничению их возможностей по сопротивлению российским силам.



Рудской отметил, что в прошлом году украинская сторона лишилась около 6,7 тысячи танков и боевых бронированных машин, а также свыше 12 тысяч орудий и миномётов.





Президент США подписал указ о продлении антироссийских санкций

«Все попытки киевского режима и его западных кураторов остановить продвижение наших войск провалились», — подчеркнул генерал-полковник.