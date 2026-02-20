В Генштабе РФ рассказали о потере более миллиона солдат ВСУ за время СВО
С начала специальной военной операции потери украинских войск превысили полтора миллиона человек. Только в 2025 году ВСУ лишились более 520 тысяч военнослужащих, сообщил в интервью газете «Красная звезда» первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
По его словам, количество чедлвек, ежемесячно мобилизуемых в украинскую армию, сократилось почти вдвое. Это свидетельствует об устойчивой тенденции к снижению численности ВСУ и ограничению их возможностей по сопротивлению российским силам.
Рудской отметил, что в прошлом году украинская сторона лишилась около 6,7 тысячи танков и боевых бронированных машин, а также свыше 12 тысяч орудий и миномётов.
«Все попытки киевского режима и его западных кураторов остановить продвижение наших войск провалились», — подчеркнул генерал-полковник.Он добавил, что в 2025-ом российская армия окончательно перехватила стратегическую инициативу. При этом с начала 2026 года под контроль ВС России уже перешли еще около 900 квадратных километров и 42 населенных пункта.
Ранее стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий специальный статус и льготы для украинских беженцев. Документ лишает граждан Украины доступа к бесплатной медицине и льгот на оплату жилья.