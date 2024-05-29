В районе Харькова произошёл взрыв

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Взрыв произошел в предместье Харькова. Об этом пишет украинское информагентство «Общественное».
Сообщается, что звук слышали в городе, однако, вероятно, взрыв произошел за его пределами. В Харьковской области Украины объявлена воздушная тревога.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что смертоносную группу «Аида» спецназа «Ахмат» перебросили под Харьков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что смертоносную группу «Аида» спецназа «Ахмат» перебросили под Харьков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова