У ВС РФ сейчас нет задачи освобождения Харькова, заявил Пушилин

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У России сейчас нет задачи освобождения Харькова, речь идёт исключительно о создании санитарной зоны. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
По его словам, заявления президента Владимира Путина указывают на то, что такая задача в настоящее время не стоит перед российскими войсками. При этом открыт важный вопрос о том, чтобы обезопасить территорию Харьковской области.
Также он подчеркнул, что величина санитарной зоны напрямую зависит от дальности поставляемого Украине вооружения, поскольку всё должно быть пропорционально. В связи с этим, в данный момент точно неизвестно, должна ли она доходить до Киева или до Львова.
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Анастасия Чинкова