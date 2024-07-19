На Украине начали мобилизовать 90% ограниченно годных

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На Украине начали мобилизовать 90% военнообязанных в упразднённой ранее категорией здоровья «ограниченно годен». Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что в настоящее время полностью непригодными к службе признают только каждого десятого гражданина, которые ранее имели статус ограниченно пригодного.
В Генштабе украинской армии подчеркнули, что половина признанных годными отправляется для ведения службы в боевые части, а вторая половина проходит службу во вспомогательных частях.
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что украинцев моложе 25 лет, ранее имевших статус ограниченно годных, могут мобилизовать. Такая возможность появилась из-за правовой коллизии, когда была создана новым мобилизационным законом.
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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
В Генштабе украинской армии подчеркнули, что половина признанных годными отправляется для ведения службы в боевые части, а вторая половина проходит службу во вспомогательных частях.
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что украинцев моложе 25 лет, ранее имевших статус ограниченно годных, могут мобилизовать. Такая возможность появилась из-за правовой коллизии, когда была создана новым мобилизационным законом.
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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Анастасия Чинкова