В Одесской области мужчина умер после посещения военкомата

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Мужчина скончался в Одесской области после посещения военкомата. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Отмечается, что мужчине было 34 года. Его госпитализировали из ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы). У него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, субдуральная и эпидуральная гематомы мозга, ушиб мозга, эпилепсия. Других сведений о произошедшем инциденте нет.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы.
Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.
До этого сообщалось, что военнообязанный скончался после прохождения военно-врачебной комиссии в Кривом Роге Днепропетровской области. Родственники предполагают, что украинца в военкомате могли избить.
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Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы.
Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.
До этого сообщалось, что военнообязанный скончался после прохождения военно-врачебной комиссии в Кривом Роге Днепропетровской области. Родственники предполагают, что украинца в военкомате могли избить.
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Дарья Осипова