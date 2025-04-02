Украинские боевики пытаются вырваться из окружения в Белгородской области

Программа «Герои Подмосковья» – это не только образовательный курс, но и возможность для военнослужащих найти себя в новой жизни. Об этом сообщил почётный житель Московской области, кавалер ордена Мужества, член Общественного совета региональной программы «Герои Подмосковья» Сергей Пешкин.