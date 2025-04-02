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Украинские боевики пытаются вырваться из окружения в Белгородской области

Военкор Романов: ВСУ пытаются вырваться из окружения в Белгородской области
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

ВСУ пытаются вырваться из Демидовки Белгородской области, противник смог зайти в населенный пункт, где оказался в ловушке. Об этом сообщил российский военкор Владимир Романов.
«Сутки назад противник предпринимал попытку деблокирования своих сил, окруженных в Демидовке, но был уничтожен. Прямо сейчас (начиная с пяти утра) силы противника, находящиеся в населенном пункте, пытаются из него выйти, но сразу кончаются прямо на выходе из Демидовки», — говорится в Telegram-канале Романова.

Он также отметил, что все наступления ВСУ имеют одинаковый финал. Подобное уже происходило в районах Времьевского выступа, Работино, Крынок и Суджи.

Напомним, ВСУ на протяжении последних двух недель пытаются прорваться на территорию Белгородской области, однако все пошло не по плану. Противник понес большие потери в боях с российскими силами, а теперь и вовсе оказался в окружении.

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Песков: Киев не присоединился к мораторию на атаки по энергообъектам
02 апреля 2025, 13:31

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Киев по факту не присоединился к мораторию на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нарушение Киевом этого моратория, точнее, по сути, неприсоединение Киева к этому мораторию продолжается. Как уже было отмечено, мы это положение дел доводим до сведения американцев», — ответил Песков журналистам на вопрос о том, продолжает ли Россия соблюдать условия по отказу от ударов по энергообъектам, несмотря на все нарушения Киева.

При этом представитель Кремля отметил, что американская сторона пока не отреагировала на подобное поведение киевского режима.

Министерство обороны РФ ежедневно сообщает о том, что Украина продолжает ежедневно наносить удары по российским объектам энергетики, несмотря на публичные заявления Владимира Зеленского о соблюдении ограничений.

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ВС РФ ударили по украинским военным в курском приграничье
Минобороны: ВС РФ ударили по четырём бригадам ВСУ в Курской области
02 апреля 2025, 13:09

Фото: iStock/Valerii Heorhiian

Российские войска за сутки ударили по четырём бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщают в Минобороны РФ.
По данным ведомства, бои шли в районах населённых пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

За минувшие сутки ВСУ потеряли восемь автомобилей, два пункта управления дронами и более 150 бойцов. Потери противника с момента вторжения в Курскую область составляют свыше 71 570 солдат.

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#новости
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ВС РФ заняли село Гуево в Курской области
02 апреля 2025, 12:02

Фото: iStock/vadimrysev

Российские военные заняли село Гуево в Курской области. Осталось освободить от ВСУ всего один крупный населённый пункт в регионе, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что ВС РФ заняли всю территорию Гуево в Суджанском районе. В настоящее время производится зачистка территории и одновременно эвакуация мирного населения. На месте работают бойцы одного полка и трёх бригад.

За минувшие сутки в населённом пункте было ликвидировано более 40 боевиков ВСУ. Уцелевшие украинские солдаты пытаются закрепиться около Никольского Белогорского монастыря, южнее Гуево. По ним работает артиллерия и авиация.

Также скопление живой силы противника и до 15 единиц тяжёлой военной техники наблюдаются примерно в 5,5 километрах на юго-запад от Гуево, около села Горналь. Это единственный населённый пункт в Курской области, пока ещё контролируемый ВСУ.

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Мирная украинка втайне от ВСУ спасала бойцов ВС РФ
RT: Мирная жительница Украины втайне от ВСУ спасала бойцов ВС РФ
02 апреля 2025, 11:55

Фото: iStock/razihusin

Мирная жительница Украины втайне от украинских военных спасала российских бойцов, которые были ранены под Часов Яром в ДНР.
По словам Татьяны Викторовны (имя изменено), ее дом был разрушен в результате ударов ВСУ, тогда она переехала к матери. В 2024 году женщина отправилась в подвал своего дома за водой, где обнаружила российских военных.

«Я спустилась к ним. Они говорят: "Не бойтесь нас, мы гражданских не трогаем, мы российские ребята"», — поделилась Татьяна в беседе с RT.

Военные также попросили у женщины помощи, так как некоторые из них были ранены. Она не отказала, дала им теплые вещи, помогла сделать перевязки и носила ребятам еду, рискуя своей жизнью.

Кроме того, мирная жительница передавала данные о расположении ВСУ и заряжала батарею от их рации.

В середине февраля женщину эвакуировали на территорию РФ, где она получила российское гражданство.

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Проект «Герои Подмосковья» даёт бойцам реальный шанс найти себя на гражданке
02 апреля 2025, 11:16

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Программа «Герои Подмосковья» – это не только образовательный курс, но и возможность для военнослужащих найти себя в новой жизни. Об этом сообщил почётный житель Московской области, кавалер ордена Мужества, член Общественного совета региональной программы «Герои Подмосковья» Сергей Пешкин.
Он подчеркнул, что многие военные привыкли к дисциплине, они ответственны и умеют работать в команде. Именно эти качества будут цениться в любом деле, а программа, в свою очередь, откроет конкретные карьерные возможности для бойцов. При этом, каждый участник может самостоятельно выбрать свой путь: развиваться в сфере бизнеса, работать на госслужбе или заниматься общественной деятельностью.

«У нас есть боевой опыт, стратегическое мышление, умение принимать решения в сложных ситуациях – и всё это может быть полезно на гражданке. Программа помогает не потеряться, а, наоборот, уверенно двигаться вперед, применяя свой потенциал во благо страны», – отметил Пешкин.
Бойцы СВО могут подать заявку на участие в программе «Герои Подмосковья», которая откроет для них возможность развить управленческие навыки, получить новые знания и построить карьеру. Для участия необходимы гражданство России и диплом о высшем образовании.

Подать заявку на участие можно до 30 апреля. Обучение по очно-заочной программе профессиональной переподготовки будет длиться год – с 15 сентября 2025 года по 15 сентября 2026 года. Обучение бесплатное, а по его итогам выпускникам предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Как напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина и направлена на оказание помощи участникам СВО по самореализации на гражданке.

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