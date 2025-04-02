Украинские боевики пытаются вырваться из окружения в Белгородской области

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ВСУ пытаются вырваться из Демидовки Белгородской области, противник смог зайти в населенный пункт, где оказался в ловушке. Об этом сообщил российский военкор Владимир Романов.
«Сутки назад противник предпринимал попытку деблокирования своих сил, окруженных в Демидовке, но был уничтожен. Прямо сейчас (начиная с пяти утра) силы противника, находящиеся в населенном пункте, пытаются из него выйти, но сразу кончаются прямо на выходе из Демидовки», — говорится в Telegram-канале Романова.
Он также отметил, что все наступления ВСУ имеют одинаковый финал. Подобное уже происходило в районах Времьевского выступа, Работино, Крынок и Суджи.
Напомним, ВСУ на протяжении последних двух недель пытаются прорваться на территорию Белгородской области, однако все пошло не по плану. Противник понес большие потери в боях с российскими силами, а теперь и вовсе оказался в окружении.
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Элина Позднякова