Назван российский танк, превосходящий немецкий Leopard-2

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Российские танки Т-80БВМ оказались лучше немецких Leopard-2, доказав свое превосходство в зоне боевых действий. Об этом сообщает Sohu.
Сообщается, что одним из преимуществ российского танка является мощный газотурбинный двигатель, с помощью которого обеспечивается хорошая проходимость. Благодаря силовой установке танк способен не только контролировать ситуацию на линии боевого соприкосновения, но и может приспосабливаться к новым условиям.
Немецкий танк Leopard-2 трудно адаптировать к условиям боевых действий. Зачастую военные эксперты называют его «лишним».
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области.
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Немецкий танк Leopard-2 трудно адаптировать к условиям боевых действий. Зачастую военные эксперты называют его «лишним».
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Екатерина Коршунова