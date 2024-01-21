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Назван российский танк, превосходящий немецкий Leopard-2

Sohu: российские танки Т-80БВМ лучше немецких Leopard-2
21 января 2024, 16:18
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Российские танки Т-80БВМ оказались лучше немецких Leopard-2, доказав свое превосходство в зоне боевых действий. Об этом сообщает Sohu.
Сообщается, что одним из преимуществ российского танка является мощный газотурбинный двигатель, с помощью которого обеспечивается хорошая проходимость. Благодаря силовой установке танк способен не только контролировать ситуацию на линии боевого соприкосновения, но и может приспосабливаться к новым условиям.

Немецкий танк Leopard-2 трудно адаптировать к условиям боевых действий. Зачастую военные эксперты называют его «лишним».


Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области.

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Удар ВСУ по Донецку обсудят на заседании СБ ООН по Украине с участием Лаврова
21 января 2024, 16:37

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский написал в своем телеграм-канале, что удар украинских войск по Донецку станет одной из центральных тем запрошенного Россией на понедельник заседания Совбеза ООН по Украине.
По словам Полянского, в заседании примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров. Согласно информации источника, заседание созвано также по причине поставок оружия Украине Западом.

Напомним, ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. На месте работают сотрудники оперативных служб. На данный момент происходит поиск фрагментов вооружения. Число погибших возросло до 25 человек.

Ранее в МИД РФ сообщили, что атака украинских войск при поддержке США и их сателлитов на Донецк является террористическим актом против мирного населения РФ.

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#сергей лавров
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#всу
#вооружения
#удар
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МИД РФ: Все причастные и ответственные за атаку по Донецку понесут наказание
21 января 2024, 15:57

Фото: iStock/Ilya Burov

Атака украинских войск при поддержке США и их сателлитов на Донецк является террористическим актом против мирного населения РФ. Об этом сообщается в заявлении на сайте МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что все причастные и ответственные за это преступление понесут неотвратимое наказание. Отмечается, что СК России оперативно начал расследование данного террористического акта.

В МИД РФ добавили, что атаки украинских войск демонстрируют полное отсутствие у Киева воли к урегулированию конфликта.

Напомним, ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. На месте работают сотрудники оперативных служб. На данный момент происходит поиск фрагментов вооружения.

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В районе Севастополя сбили воздушную цель

Развожаев сообщил, что в Севастополе опять объявили воздушную тревогу
#преступление
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#мид рф
#сотрудники
#всу
#вооружения
#ск
#удар
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Развожаев сообщил, что в Севастополе опять объявили воздушную тревогу
21 января 2024, 15:37

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Губернатор города Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале, что в Севастополе опять объявлена воздушная тревога.
Отметим, что в этот же день воздушную тревогу объявляли в 13.03 мск. Также из-за воздушной тревоги было перекрыто движение по Крымскому мосту.

После чего Минобороны РФ сообщило, что над Черным морем были уничтожены две ракеты украинских войск рядом с западным побережьем Крымского полуострова. Развожаев подчеркнул, что все службы города находятся в состояние боевой готовности.

Ранее глава ДНР Пушилин сообщил, что число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 25, а пострадавших — до 20. Сегодня ВСУ также обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО.

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#минобороны рф
#тревога
#днр
#всу
#ракеты
#воздушная тревога
#пушилин
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Над Черным морем ликвидированы две ракеты ВСУ
21 января 2024, 14:57

Фото: РИА Новости/NickolayV

Минобороны РФ сообщает, что над Черным морем уничтожены две ракеты ВСУ.
«Около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории РФ»,-заявили в Минобороны РФ.
Сообщается, что дежурные средства ПВО уничтожили две украинские ракеты над акваторией Черного моря рядом с западным побережьем Крымского полуострова.

Киевские мониторинговые ресурсы сообщили, что пуски крылатых ракет Storm Shadow / SCALP EG в направлении Крыма выполняли украинские Су-24М.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале, что российские военные отражают атаку ВСУ на Севастополь. По предварительной информации, системы противовоздушной обороны уже сбили воздушную цель над акваторией. Развожаев подчеркнул, что все службы города приведены в состояние боевой готовности.

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#всу
#украина
#новости
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Буданов заявил, что без дополнительной мобилизации не обойдётся
21 января 2024, 14:50

Фото: istockphoto/Olena_Z

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов рассказал, что Украина не обойдётся без дополнительной мобилизации.
Об этом он заявил в интервью Financial Times.

«Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без мобилизации. Нехватка ощутима», — говорит Буданов
Буданов не согласен с оценкой того, что украинское контрнаступление на фронте минувшим летом полностью провалилось. По его словам, нельзя говорить о том, что «произошла катастрофа».

Также начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что этот год для Украины будет тяжелым. По словам Буданова, распространение информации о том, что дела у ВСУ на линии боевого соприкосновения обстоят хорошо, является ложью. При этом Глава ГУР отказался давать четкий прогноз для украинских войск на 2024 год.

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#сво
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Число погибших при обстреле ВСУ Кировского района Донецка выросло до 25
21 января 2024, 14:44

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Глава ДНР Пушилин сообщил, что число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 25, а пострадавших - до 20.
До этого мэр города Алексей Кулемзин сообщал в телеграм-канале, что при обстреле ВСУ Кировского района Донецка погбли 18 человек. Данные о пострадавших продолжают поступать.

Напомним, ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды. На месте работают сотрудники оперативных служб. На данный момент происходит поиск фрагментов вооружения.

Ранее сообщалось, что в Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом рассказал глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале в воскресенье.

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — предупредил Развожаев.
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#сво
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В районе Севастополя сбили воздушную цель
ПВО сбили воздушную цель в районе Севастополя
21 января 2024, 14:10

Фото: iStock/e-crow

Губернатор города Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале, что российские военные отражают атаку ВСУ на Севастополь.
По предварительной информации, системы противовоздушной обороны уже сбили воздушную цель над акваторией. Развожаев подчеркнул, что все службы города приведены в состояние боевой готовности.

Напомним, в Севастополе объявлена воздушная тревога. Из-за воздушной тревоги перекрыт движение по Крымскому мосту. Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и не паниковать.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды.

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#движение
#военные
#тревога
#всу
#минобороны
#удар
#воздушная тревога
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Зеленский рассказал, сколько Украина продержалась бы без помощи
Зеленский заявил, что Украина могла проиграть в первые дни конфликта
21 января 2024, 13:46

Фото: РИА Новости/Стрингер

Без помощи Запада Украина смогла бы оказывать сопротивление только первые дни или недели конфликта.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский телеканалу 4 News.

«Без этой поддержки мы могли бы сражаться в те первые дни, в те дни, недели, может быть, месяцы, а не три года», — заявил Владимир Зеленский.
Также он отметил, что Киеву требуется ещё больше помощи от Запада.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский использует военное положение, которое ввели в стране после начала СВО, чтобы избавиться от своих политических конкурентов и «заткнуть» СМИ. Об этом пишет журналист Саймон Шустер в книге о карьере украинского президента «Шоумен», сообщает газета The Wall Street Journal.

Также журналист отмечает, что предшественника нынешнего президента Петра Порошенко обвинили в государственной измене, а у оппонентов Зеленского отозвали гражданство.

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#украина
#сво
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В Севастополе объявлена воздушная тревога и перекрыт Крымский мост
21 января 2024, 13:37

Фото: istockphoto/Sergey Denisenko

В Севастополе объявлена воздушная тревога.
Об этом рассказал глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале в воскресенье.

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — предупредил Развожаев.
Из-за воздушной тревоги перекрыт движение по Крымскому мосту. Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и не паниковать.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин написал в телеграм-канале, что количество погибших при обстреле ВСУ Кировского района Донецка возросло до 18 человек. Отмечается, что в результате атаки ранения получили тринадцать человек. По словам Кулемзина, данные о пострадавших продолжают поступать.

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#украина
#всу
#политика
#новости
#крымский мост
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