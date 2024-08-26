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После взрывов на Украине начались экстренные отключения электроэнергии. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Луцке, Кривом Роге, Запорожье, Кременчуге, Кропивницком, Виннице, Днепре и Хмельницком. Об этом сообщили в РБК.
«Укрэнерго» ввело графики аварийных отключений света. В некоторых городах Украины, включая Киев, начались перебои с электроэнергией. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своём телеграм-канале, что в некоторых районах столицы были зафиксированы проблемы с энергоснабжением.
Начальник Киевской областной военной администрации Сергей Попко также сообщил о работе ПВО в столице.
В Николаевской области ввели аварийные отключения света. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич и подтвердили в энергокомпании DTEK. Также об обстрелах энергосистем и пропаже света в домах сообщила компания YASNO. Телеканал «Суспильне» сообщил о взрывах во Львове и перебоях со светом.
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«По словам экспертов, причина перебоев в электроснабжении — проблемы в общеукраинской энергосети. На правом берегу столицы отключения света привели к перебоям с водоснабжением», — поделился Виталий Кличко.
Начальник Киевской областной военной администрации Сергей Попко также сообщил о работе ПВО в столице.
В Николаевской области ввели аварийные отключения света. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич и подтвердили в энергокомпании DTEK. Также об обстрелах энергосистем и пропаже света в домах сообщила компания YASNO. Телеканал «Суспильне» сообщил о взрывах во Львове и перебоях со светом.
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Мира Полтева