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Российские военные наносят массированный ракетный удар по Украине. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на украинские СМИ.
Сообщается, что взрывы звучат Винницкой области, в Кропивницком Кировоградской области и Кривом Роге Днепропетровской области. Помимо этого, мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил повторные взрывы в городе. В Полтавской области повреждён промышленный объект, однако какой именно не уточняется.
В местных группах пишут о взрывах в Кременчуге и Миргороде Полтавской области. Прилёты также зафиксированы в Хмельницком и Днепропетровске. Кроме того, ракеты летят в сторону Киева и Одессы. Мониторинговые группы пишут о взрывах в Чернигове, Луцке, а также в Ивано-Франковской области.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее сообщалось, что США поставляют на Украину широкий спектр химических вооружений. Отмечается, что несмотря на заявления Белого дома о ликвидации запасов таких боеприпасов, в США по-прежнему имеются производственные мощности для синтеза значительных объемов отравляющих веществ.
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В местных группах пишут о взрывах в Кременчуге и Миргороде Полтавской области. Прилёты также зафиксированы в Хмельницком и Днепропетровске. Кроме того, ракеты летят в сторону Киева и Одессы. Мониторинговые группы пишут о взрывах в Чернигове, Луцке, а также в Ивано-Франковской области.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее сообщалось, что США поставляют на Украину широкий спектр химических вооружений. Отмечается, что несмотря на заявления Белого дома о ликвидации запасов таких боеприпасов, в США по-прежнему имеются производственные мощности для синтеза значительных объемов отравляющих веществ.
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Дарья Осипова