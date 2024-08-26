В Минобороны заявили о продвижении ВС РФ на угледарском участке

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Бойцы российской военной группировки «Восток» продвинулись на угледарском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны РФ.
«Штурмовые подразделения группировки войск "Восток" из Сахалина продвинулись в направлении Константиновки на угледарском участке Южнодонецкого направления специальной военной операции», – отмечается в заявлении оборонного ведомстве.
Ранее генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о «мощном продвижении на донецком направлении».
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Александр Климов