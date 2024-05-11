Liudmila Chernetska
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов оценил потери Украины в ходе специальной военной операции (СВО), сообщается в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.
По его словам, потери украинской стороны приближаются к 700 000 человек.
Алаудинов добавил, что украинцы не являются врагами России.
Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков прокомментировал сообщения о существовании чудо-оружия, способного победить Россию в конфликте с Киевом.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Те, кто принимают решение и сдаются в плен, получают второй билет в жизнь. Те, кто не успел это сделать – погибают», – сказал он.
Алаудинов добавил, что украинцы не являются врагами России.
«Не хотелось бы нам, чтобы вы продолжали нести такие потери», – сказал он.
Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков прокомментировал сообщения о существовании чудо-оружия, способного победить Россию в конфликте с Киевом.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов