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В России раскрыли потери Украины в ходе СВО

Апты Алаудинов: потери Украины в ходе СВО – около 700 тыс. человек
11 мая 2024, 23:56
Liudmila Chernetska

Liudmila Chernetska

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов оценил потери Украины в ходе специальной военной операции (СВО), сообщается в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.
По его словам, потери украинской стороны приближаются к 700 000 человек.

«Те, кто принимают решение и сдаются в плен, получают второй билет в жизнь. Те, кто не успел это сделать – погибают», – сказал он.



Алаудинов добавил, что украинцы не являются врагами России.

«Не хотелось бы нам, чтобы вы продолжали нести такие потери», – сказал он.

Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков прокомментировал сообщения о существовании чудо-оружия, способного победить Россию в конфликте с Киевом.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Харькове прогремел взрыв
Мэр Терехов: в Харькове произошел взрыв
11 мая 2024, 23:13

Фото: iStock/trikolor

В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», – написал Терехов.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска захватили пять населенных пунктов в подконтрольной Киеву Харьковской области. По данным ведомства, российские войска заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.

Наступление российских войск на Харьков подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он не ответил на вопрос о том, сколько резервов россияне подготовили для наступления.

В США подтвердили, что Россия начала наступление на Харьков. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Два человека погибли при подрыве автомобиля в Новотроицком в ДНР
11 мая 2024, 22:24

Фото: iStock/Motortion

Два человека погибли, один пострадал в результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве в Новотроицкой в ДНР. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что гражданский автомобиль наехал на взрывоопасный предмет и подорвался. На месте погибли двое мужчин, личности которых в настоящее время устанавливаются. Также ранения получила женщина 1963 года рождения.

Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли Кировский район Донецка. В результате погиб один мирный житель, ещё четверо граждан получили ранения.

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#днр
#взрывчатка
#автомобиль
#погибший
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Меркурис: Россия наступлением на Харьков ответила на террор Буданова* и Зеленского
Меркурис: РФ ответила на террор Буданова* и Зеленского наступлением на Харьков
11 мая 2024, 22:11

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Россия, начав наступление в Харьковской области, ответила на обстрелы Белгорода, которые санкционировали президент Украины Владимир Зеленский и глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*. Об этом сообщил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что два украинских политика совершили серьёзные ошибки, приказав атаковать Белгород. Теперь российская сторона имеет обоснование на своего наступления на Харьковскую область.

Напомним, чо после массированного удара ВСУ по Белгороду в декабре прошлого года появилась информация, что начальник ГУР Минобороны Украины Буданов* получил приказ об ударе по российскому региону лично от Зеленского.

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#россия
#харьковская область
#вс рф
#кирилл буданов
#владимир зеленский
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В НАТО после слов Макрона раскрыли планы по отправке войск на Украину
В НАТО объявили об отсутствии планов по отправке войск на Украину
11 мая 2024, 21:55

Фото: iStock/CatEyePerspective

Заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Его слова приводит агентство Agerpress.
Он подчеркнул, что французский лидер регулярно говорит о необходимости продолжения поддержки Украины, в том числе заявляет об отправке войск в зону СВО. Однако на уровне Североатлантического альянса, где решения принимаются консенсусом, нет ни планов, ни политического намерения разворачивать свои силы на Украине.

Джоанэ объяснил, что НАТО продолжит оказывать поддержку Киеву всеми средствами, какие возможны. Однако альянс не заинтересован в том, чтобы конфликт перерос в крупное прямое столкновение НАТО и России.

Также он добавил, что в данный момент совокупность признаков указывает на то, что российско-украинский конфликт продолжается и пока не идёт к завершению.

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#франция
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Женщина погибла, 29 человек получили ранения при массированном ударе ВСУ по Белгороду
Женщина погибла в результате обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района
11 мая 2024, 21:38

Фото: iStock/gorodenkoff

ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский районе, в результате чего погибла женщина, ещё 29 человек пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Белгород и Белгородский район в субботу подверглись массированному удару со стороны украинских войск. От полученных ранений до прибытия скорой помощи скончалась местная жительница. Также, предварительно сообщается, что осколочные ранения получили 28 взрослых и один ребёнок. Они доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

Кроме того, в результате обстрела были повреждены 49 квартир в 22 многоквартирных домах и четыре коммерческих объекта. Также было повреждено остекление Городской больницы №2 города Белгорода, Детской областной клинической больницы, Центра художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте «Сирень» и средней общеобразовательной школы №41.

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#белгородская область
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#пострадавший
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Мобилизоваться нужно всей стране, заявили в Минобороны Украины
Спикер Минобороны Украины призвал мобилизоваться всей стране
11 мая 2024, 21:10

Фото: iStock/Alexey Emelyanov

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что после вступления в силу нового закона о мобилизации «придёт конец» спокойной жизнью, которой до этого жила часть населения. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Он отметил, что закон вступает в силу 18 мая. После этой даты значительно поменяется подход к конфликту, поскольку больше не будет того, что часть людей постоянно находится на фронте, а остальная часть продолжает жить спокойной жизнью.

Также он добавил, что сильно «кидается в глаза» жизнь после возвращения в Киев из Донбасса. Это, по его мнению, не нормально.

Лазуткин заявил в заключение, что мобилизоваться нужно всей стране.

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#жители
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В Донецке при обстреле ВСУ ранена 12-летняя девочка
11 мая 2024, 20:58

Фото: iStock/gorodenkoff

При обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск пострадала 12-летняя школьница. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что девочка является ученицей 108-ой школы Петровского района. Она была ранена осколками упавшего украинского снаряда при обстреле ВСУ гражданской инфраструктуры.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке украинского беспилотника на регион. Дрон сбросил взрывное устройство в Судже, ранив местного жителя. Его оперативно доставили в больницу, оказали медицинскую помощь, но мужчина не смог выжить от полученных ранений.

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#днр
#обстрел
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#всу
#украина
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Силы ПВО уничтожили 12 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
11 мая 2024, 20:47

Фото: iStock/3D_generator

Дежурные средства ПВО уничтожили 12 украинских снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что российские средства ПВО пресекли попытку украинских войск совершить террористическую атаку по объектам в Белгородской области 11 мая в районе 19:20 мск.

В общей сложности было уничтожено 12 снарядов, запущенных ВСУ.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что прошлой ночью средства ПВО уничтожили 21 реактивный снаряд РСЗО Vampire и 16 украинских беспилотников. Они были сбиты над Белгородской, Курской и Волгоградской областями.

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#пво
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«Тупая пропаганда»: полковник СБУ высказался о западном «чудо-оружии»
Полковник СБУ Стариков: слова о победе над РФ «чудо-оружием» Запада – пропаганда
11 мая 2024, 19:59

Фото: iStock/alexkich

Заявления о том, что существует западное «чудо-оружие», которым якобы можно победить Россию, – это лживая пропаганда. Об этом отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил в интервью Politeka.
Он отметил, что уже неоднократно делались громкие заявления о невероятной мощности западной техники, которая позволит остановить российских военных. Таковыми сначала представлялись беспилотники Байрактары, противотанковые ракетные комплексы «святая» Джавелина, затем ATACMS, Leopard, Abrams.

Однако это вооружение в итоге не приводило к ожидаемым результатам, а российская техника всё равно превосходила западную.

По словам Старикова, эта «тупая» пропаганда приводит к когнитивному диссонансу у украинцев.

Также полковник добавил, что операция российских войск в Харьковской области приведёт к созданию буферной зоны в этом регионе.

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#россия
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