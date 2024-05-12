На Украине взволновались из-ситуации на фронте

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Российские войска за один день заняли 30 квадратных километров в Харьковской области, заявил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.
По его словам, территория Харьковской области, занятая российскими войсками год назад, была разминирована. Он отметил, что войска продвигаются к центру области. Политик подчеркнул, что ответственность за это лежит на нынешних украинских властях.
Наступление России на Харьков подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он не ответил на вопросы о том, какие резервы подготовили российские военные.
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«Это шайка "квартальных" дегенератов, которые уничтожают нашу страну. Они ведут Украину к поражению, и поэтому избавляются от всех, кто им мешает», – заявил Мосийчук.
Наступление России на Харьков подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он не ответил на вопросы о том, какие резервы подготовили российские военные.
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Александр Климов