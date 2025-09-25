25 сентября 2025, 18:51

Экс-нардеп Килинкаров: Зеленский понимает, что не сможет выиграть выборы

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский понимает, что не сможет победить на президентских выборах на Украине, поэтому и заявил о готовности покинуть свой пост после окончания конфликта с Россией. Так считает бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.





По его словам, Зеленский сейчас вынужден признать, что выиграть честные выборы он не сможет.





«Вообще условий, чтобы провести честные демократические выборы, на Украине на сегодняшний день нет. Очевидно только желание Зеленского сохранить за собой пост президента, так как это для него важно с точки зрения гарантий личной безопасности. Но вот эти заявления — это уже какая-то стадия принятия, как мне кажется», — отметил Килинкаров в разговоре с «Газетой.Ru».

«Заявление Зеленского о том, что он якобы получил «добро» от своих западных покровителей на ракетные удары по Москве — это не стратегический маневр, а крик отчаяния человека, который теряет контроль. Это чистый блеф, симптом глубокого кризиса внутри самой украинской власти и ее внешнего окружения», — сказал Липовой Общественной Службе Новостей.