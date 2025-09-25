Экс-нардеп оценил слова Зеленского о готовности покинуть пост после окончания СВО
Экс-нардеп Килинкаров: Зеленский понимает, что не сможет выиграть выборы
Владимир Зеленский понимает, что не сможет победить на президентских выборах на Украине, поэтому и заявил о готовности покинуть свой пост после окончания конфликта с Россией. Так считает бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.
По его словам, Зеленский сейчас вынужден признать, что выиграть честные выборы он не сможет.
«Вообще условий, чтобы провести честные демократические выборы, на Украине на сегодняшний день нет. Очевидно только желание Зеленского сохранить за собой пост президента, так как это для него важно с точки зрения гарантий личной безопасности. Но вот эти заявления — это уже какая-то стадия принятия, как мне кажется», — отметил Килинкаров в разговоре с «Газетой.Ru».
Кроме того, Зеленский заявил, что получил от США наносить ракетные удары по территории РФ и призвал российских государственных служащих «выучить адреса городских бомбоубежищ».
В этой связи председатель президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой назвал эти слова киевского режима блефом.
«Заявление Зеленского о том, что он якобы получил «добро» от своих западных покровителей на ракетные удары по Москве — это не стратегический маневр, а крик отчаяния человека, который теряет контроль. Это чистый блеф, симптом глубокого кризиса внутри самой украинской власти и ее внешнего окружения», — сказал Липовой Общественной Службе Новостей.
По мнению военного эксперта, Зеленский пытается спровоцировать Россию, однако Москва на такие провокации поддаваться не будет и не станет «играть по правилам» лидера киевского режима.