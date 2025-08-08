На Украине намекнули на разногласия на Западе по переговорам с РФ

08 августа 2025, 22:21

Зеленский: Все партнеры должны одинаково воспринимать угрозы диалога с Россией

Владимир Зеленский

Киев ведёт работу над тем, чтобы все зарубежные партнёры единообразно воспринимали риски переговоров с Россией, — на существующие разногласия на Западе по процессу урегулирования указал Владимир Зеленский в вечернем обращении, опубликованном его пресс‑службой в Telegram.





Зеленский уточнил, что Киеву уже удалось заручиться поддержкой своей переговорной позиции у многих зарубежных партнёров, и пообещал, что украинские дипломаты продолжат эту работу.





«Мы продолжаем активную переговорную работу с партнёрами, чтобы выработать общую позицию ради надёжного, действительно реального мира. Если все одинаково будут воспринимать возможности и угрозы, удастся добиться устойчивого мира», — сказал он.

