«Не имеет голоса» На Западе вновь унизили Зеленского
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсетях заявил, что Владимир Зеленский не сможет повлиять на решение президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по вопросу мира на Украине — ему придётся принять их условия.
По его словам, у Украины фактически нет права голоса: Зеленский может только формально отказывать, пока «еврократы» поддерживают его деньгами. Кошкович отметил, что соглашение по тарифам демонстрирует готовность Европы склониться перед Трампом при необходимости.
Если же США и Россия придут к соглашению и наступит мир, украинцам, по его мнению, придётся отказаться от всего, что им скажут.
Перед этим сообщалось о высказывании Владимира Зеленского по поводу вторжения ВСУ в Курскую область.
