«Не имеет голоса» На Западе вновь унизили Зеленского

08 августа 2025, 22:03

Кошкович: Зеленский не имеет права голоса в урегулировании конфликта на Украине

Владимир Зеленский

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсетях заявил, что Владимир Зеленский не сможет повлиять на решение президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по вопросу мира на Украине — ему придётся принять их условия.