Достижения.рф

ТАСС: Жена погибшего наемника-британца ВСУ не может вернуть его тело

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Жена погибшего под Липцами в Харьковской области британского наёмника Алана Роберта Уильямса уже месяц не может забрать его тело и получить компенсацию от киевских властей, сообщил ТАСС представитель российских силовых структур.



По его словам, подобных случаев — много: также задержано немало других иностранных бойцов, в том числе недавно был взят в плен наёмник из Вьетнама.

Собеседник агентства подчеркнул, что привлечение семей убитых наёмников к протестным акциям — якобы единственный путь избежать «Винницкого сценария» и совместно добиваться возмещения ущерба.

Ранее The Daily Telegraph сообщала, что британец Алан Роберт Уильямс погиб в Харьковской области через три недели после подписания контракта с ВСУ.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0