ТАСС: Жена погибшего наемника-британца ВСУ не может вернуть его тело
Жена погибшего под Липцами в Харьковской области британского наёмника Алана Роберта Уильямса уже месяц не может забрать его тело и получить компенсацию от киевских властей, сообщил ТАСС представитель российских силовых структур.
По его словам, подобных случаев — много: также задержано немало других иностранных бойцов, в том числе недавно был взят в плен наёмник из Вьетнама.
Собеседник агентства подчеркнул, что привлечение семей убитых наёмников к протестным акциям — якобы единственный путь избежать «Винницкого сценария» и совместно добиваться возмещения ущерба.
Ранее The Daily Telegraph сообщала, что британец Алан Роберт Уильямс погиб в Харьковской области через три недели после подписания контракта с ВСУ.
