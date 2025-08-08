ТАСС: Жена погибшего наемника-британца ВСУ не может вернуть его тело

08 августа 2025, 22:12

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Жена погибшего под Липцами в Харьковской области британского наёмника Алана Роберта Уильямса уже месяц не может забрать его тело и получить компенсацию от киевских властей, сообщил ТАСС представитель российских силовых структур.