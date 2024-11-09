На Украине населению разрешили пользоваться найденным оружием

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Кабинет министров Украины разрешил гражданскому населению пользоваться найденным оружием при условии его регистрации и действия военного положения. Об этом пишет украинское агентство УНИАН со ссылкой на представителя кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука. Применять огнестрельное оружие, как отмечается, можно для «сдерживания вооруженной агрессии».
«Кабинет министров Украины разрешил гражданским лицам применять огнестрельное оружие для сдерживания вооруженной агрессии в период военного положения при условии, что оно задекларировано», — сказано в публикации.Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход, опираясь на разговоры с военнослужащими ВСУ, признала невозможность возврата Украины к границам 1991 года военным путем. По ее словам, украинские солдаты прямо говорят, что выйти к границам 30 летней давности — «на грани невозможного».
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