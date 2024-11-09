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На Украине населению разрешили пользоваться найденным оружием

Фото: iStock/blyamur

Фото: iStock/blyamur

Кабинет министров Украины разрешил гражданскому населению пользоваться найденным оружием при условии его регистрации и действия военного положения. Об этом пишет украинское агентство УНИАН со ссылкой на представителя кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука. Применять огнестрельное оружие, как отмечается, можно для «сдерживания вооруженной агрессии».


«Кабинет министров Украины разрешил гражданским лицам применять огнестрельное оружие для сдерживания вооруженной агрессии в период военного положения при условии, что оно задекларировано», — сказано в публикации.
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход, опираясь на разговоры с военнослужащими ВСУ, признала невозможность возврата Украины к границам 1991 года военным путем. По ее словам, украинские солдаты прямо говорят, что выйти к границам 30 летней давности — «на грани невозможного».

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#оружие
#закон
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#украина
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Названы главные условия для мирного соглашения по Украине
Политолог Дизен: нейтралитет Украины является главным пунктом мирного соглашения
09 ноября 2024, 06:51

Фото: iStock/Diy13

Нейтралитет Украины и отказ НАТО от дальнейшего расширения являются главными условиями любого мирного соглашения с Россией. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. По его словам, урегулирование ни в коем случае не должно сводиться к заморозке конфликта.
«Восстановление нейтралитета Украины очевидно должно стать базой любого мирного соглашения. Однако отказа Украины от вступления в НАТО будет недостаточно: НАТО должна отказаться от расширения», — написал он.
Дизен считает, что заморозка конфликта на имеющейся линии фронта будет ошибкой, так как это позволит США продолжать накачивать ВСУ вооружением для возобновления боевых действий.
«Замороженный конфликт будет подогревать беспокойство и Украины, и России. Необходимо политическое соглашение», — подчеркнул профессор.
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход, опираясь на разговоры с военнослужащими ВСУ, признала невозможность возврата Украины к границам 1991 года военным путем. По ее словам, украинские солдаты прямо говорят, что выйти к границам 30 летней давности — «на грани невозможного».

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#сша
#конфликт
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#всу
#переговоры
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Депутат Рады назвал худший сценарий для Украины
Дмитрук назвал продолжение правления Зеленского худшим сценарием для Украины
09 ноября 2024, 03:49

Владимир Зеленский

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал продолжение правления Владимира Зеленского худшим вариантом развития событий для Украины в свете победы на выборах президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, лучший сценарий — проведение выборов на Украине.
«Что касается худшего сценария — это <...> продолжение правления Зеленского до критического момента», — заявил он.
Дмитрук считает, что наиболее оптимальный вариант — это уход Зеленского и проведение выборов. До появления нового президента, по его мнению, Украиной должно управлять временное правительство, которое согласуют США и Россия.

Ранее Дмитрук сообщал, что сотрудники военкоматов на Украине теперь могут проникать в частное жилье для поиска военнообязанных. По его словам, разрешение касается доступа в квартиры, дома, предприятия и любой другой частной собственности.

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#сво
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В Брянской области отражают воздушную атаку ВСУ
Богомаз: в Брянской области сбили 15 украинских БПЛА
09 ноября 2024, 03:09

Фото: iStock/bbsferrari

В Брянской области отражают воздушную атаку ВСУ, с начала ночи силы ПВО в регионе сбили уже 15 украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. По его информации, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал он.
Об уничтожении первого беспилотника глава региона сообщил в 23:52, трех — в 00:27, еще трех — в 00:45 и восьми — 2:12.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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#беспилотник
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На Украине признали невозможность возвращения границ 1991 года
09 ноября 2024, 02:48

Фото: iStock/IherPhoto

Депутат Верховной рады Анна Скороход, опираясь на разговоры с военнослужащими ВСУ, признала невозможность возврата Украины к границам 1991 года военным путем. Об этом она заявила в беседе с украинской журналисткой Ланой Шевчук. По ее словам, украинские солдаты прямо говорят, что выйти к границам 30 летней давности — «на грани невозможного».
«Конечно, нам всем хочется вернуться к границам 1991 года», — начала Шевчук, а после подчеркнула, что все военные, с которыми она общалась, отмечают невозможность отбития всех территорий, так как Украина «прошла точку невозврата».
Депутат добавила, что помимо прочего украинцы не хотят добровольно идти на фронт, людей отлавливают по всей стране — насильно снимают с поездов, задерживают на границе.
«Я не вижу потока людей, которые готовы воевать до последнего», — призналась она.
Скороход также прокомментировала перепалку другого депутата Евгения Шевченко с главой офиса Зеленского Андреем Ермаков, которому не понравилось предложение начать переговоры с Россией.
«Так чего мы хотим? Мы хотим победы в голове Андрея Ермака или остановки кровопролития и выживания нации?», — спросила она.
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#военные
#остановки
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#украина
#депутат
#всу
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«Адская и абсолютно ужасная»: в США описали ситуацию для ВСУ в Курской области
WP описали ситуацию для ВСУ в Курской области как «адскую» и «абсолютно ужасную»
09 ноября 2024, 00:39

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Ситуация в Курской области складывается «абсолютно ужасно» для украинских военных, а эвакуированные мужчины в госпиталях рассказывают об «адских условиях». Об этом пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ. По их словам, обстановка в курском приграничье оказалась «намного сложнее», чем в начале августа.
«Но битва за Курскую область остается напряженной и временами абсолютно ужасна также для украинцев <...> эвакуированные мужчины в госпиталях в Сумской области <...> описывают адские условия», — сказано в статье.
Украинские военные, с которыми пообщались американские журналисты, рассказали, что в Курскую область они попали уже после российского контрнаступления, когда ВСУ потеряли значительную часть захваченных территорий. Ситуация на том направлении, отметили они, серьезно усложнилась — вплоть до того, что теперь нужно «начинать все сначала».

Ранее британский The Economist писал о массовом дезертирстве в рядах ВСУ, ссылаясь на источники в украинском генштабе. По информации журнала, украинские военные массово покидают передовую из-за снижения боевого духа, а уровень дезертирства среди солдат составляет около 20%.

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#курская область
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Стало известно о новых кошмарах в украинском плену
Захарова: боевики ГУР Украины в Курской области прикрываются пленными как щитом
08 ноября 2024, 23:46

Фото: iStock/Diy1

Боевики ГУР Минобороны Украины в Курской области используют пленных солдат ВС РФ в качестве живого щита. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, на пленных надевают пояса смертников с дистанционным взрывателем, а после отправляют их вперед.
Она также отметила, что противник пытает российских пленных солдат, шантажирует их семьи, требуя выкупа.
«Трусливые боевики из сил специальных операций ГУР Минобороны Украины в Курской области используют в качестве живого щита наших пленных солдат – гонят их впереди себя, предварительно обвесив «поясами смертников» с детонируемой при попытке бегства или встрече с российскими военными взрывчаткой», — приводят слова Захаровой на официальном сайте МИД РФ.
Официальный представитель министерства также подчеркнула, что все причастные к преступлениям киевского режима в итоге понесут наказание по всей строгости закона.

Ранее украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал, что командование ВСУ отдавало приказы стрелять по своим же солдатам в случае их отступления.

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#солдат
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«Массовое дезертирство»: стало известно, к чему привел новый закон на Украине
Психолог Козинчук: бойцы ВСУ массово бегут после принятия закона о дезертирстве
08 ноября 2024, 23:28

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Количество солдат ВСУ, которые устраивают побеги из воинских частей, многократно выросло после того, как Верховная рада приняла новый закон о дезертирстве, позволяющий таким военнослужащим избежать наказания при добровольном возвращении обратно на службу. Об этом заявил украинский военный психолог Андрей Козинчук. По его словам, раньше подобные случи были единичными, а сейчас стали массовыми.
«С самовольным оставлением частей надо что-то делать, это очень большая проблема. И то, что нам подложили свинью депутаты Рады, сейчас (из-за этого — прим.ред.) мы имеем тяжелые последствия», — пожаловался он.
Козинчук подчеркнул, что до принятия нового закона, военнослужащие оставляли свои части редко и поодиночке, а «сейчас группами».

О массовом дезертирстве в рядах ВСУ писали и британский The Economist, ссылаясь на источники в украинском генштабе. По информации журнала, украинские военные массово покидают передовую из-за снижения боевого духа, а уровень дезертирства среди солдат составляет около 20%.

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#военные
#депутаты
#всу
#солдат
#сво
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В Европе думают, как помочь Украине без участия США
WSJ: ЕК могут попросить предоставить варианты поддержки Украине без участия США
08 ноября 2024, 23:00

Фото: istockphoto/butenkow

Европейские лидеры думают, как помочь Киеву без участия Вашингтона после победы на выборах республиканца Дональда Трампа. Политики могут обратиться к Еврокомиссии, чтобы та предоставила соответствующие варианты, пишут обозреватели The Wall Street Journal.
«Европейские лидеры негласно начали переговоры о том, как помочь Украине противостоять российскому вторжению без поддержки Вашингтона, хотя они и пытаются убедить избранного президента Дональда Трампа не сокращать помощь Киеву», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала давать прямой ответ на вопрос о помощи Киеву. Ответ был весьма уклончивым.

Европа и коллективный Запад стали оказывать всяческую поддержку киевскому режиму на фоне спецоперации в Донбассе.

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#сша
#еврокомиссия
#война
#сво
#конфликт
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Reuters: Пентагон одобрил подрядчикам из США ремонт вооружения на Украине
08 ноября 2024, 22:45

Фото: istockphoto/icholakov

Минобороны США одобрило американским подрядчикам ремонт вооружений на Украине, пишет Reuters, ссылаясь на источники. Будет направлено ограниченное количество специалистов, уточняют авторы материала.
«Пентагон отменил запрет на американских военных подрядчиков на Украине для ремонта поставляемого вооружения», — сказано в статье.
По утверждению американского анонимного представителя, специалисты не будут участвовать в самом конфликте.

«Наличие небольшого числа подрядчиков на Украине, проводящих техническое обслуживание вдали от линии фронта, поможет гарантировать, что предоставленное оборудование можно будет быстро ремонтировать в случае повреждения», — резюмировал источник Reuters.
На фоне спецоперации на Украине, начатой в конце февраля 2022 года, недружественные к РФ страны стали помогать Киеву вооружениями и финансами.

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#мир
#сша
#украина
#война
#сво
#конфликт
#оружие
#ремонт
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