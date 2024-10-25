Три жительницы Урала на видео из зоны СВО узнали своих пропавших мужей

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Трое уральских бойцов, попавших на СВО, которые считались пропавшими без вести, нашлись в украинском плену. Жительницы Свердловской области, потерявшие связь с мужьями, опознали их на видео из зоны спецоперации.
Об этом сообщает сетевое издание «Е1.ру». Три российских солдата пропали во время выполнения задания в зоне боевых действий. Позднее на Украине была опубликована видеозапись с военнопленными, которые называют свои имена, воинские части и города, откуда призывались. Среди них оказались солдаты, считавшиеся пропавшими без вести.
Жёны военнослужащих, опознавшие своих супругов, уполномоченной по правам человека в Татьяне Москальковой с просьбой включить их имена в обменные списки. В пресс-службе омбудсмена пообещали это сделать, однако отметили, что пока неизвестно, когда состоится следующий обмен военнопленными.
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Александр Бойцов