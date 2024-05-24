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На Украине нашли виновных в прорыве армии РФ под Харьковом

На Украине обвинили 28 командиров в прорыве армии РФ в Харьковской области
24 мая 2024, 22:24
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Управление ГБР в Полтаве изымает ряд секретных военных документов в рамках уголовного производства по фактам прорыва ВС РФ госграницы в Харьковской области.
Об этом рассказывают украинские СМИ. Следствие обвинило в сдаче девяти сел 28 командиров Вооруженных сил Украины. Они не организовали должным образом оборону позиций на границе. Это привело к потере техники и личного состава.

В делах фигурируют фамилии командующего ОТГ, командиров бригады и других.



По данным управления, 10 мая 2024 года в районе в ходе атак армии РФ роты первого эшелона обороны украинские боевики бросали боевые позиции. Из-за этого наступление пришлось отбивать силам 2-го эшелона обороны.

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Страны G7 собрались продлить заморозку российских активов
Bloomberg: страны G7 заявят о продлении заморозки российских активов
24 мая 2024, 21:27

Фото: iStock/Bet_Noire

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) намерены подтвердить, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Украине не будет компенсирован нанесенный ущерб, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике.
По данным агентства, главы Минфинов G7, которые проводят двухдневную встречу в итальянском городе Стреза, также обсудят схему направления доходов от российских суверенных активов на помощь Украине. Отмечается, что проект коммюнике еще не был официально одобрен и может претерпеть изменения.

Согласно документу, опубликованному Еврокомиссией на этой неделе, страны Евросоюза начнут направлять 90 процентов этих средств в бюджет ЕС, откуда они будут выделяться на военную помощь Киеву и программу восстановления Украины. В ответ Кремль заявил, что даже частичное изъятие средств России нарушает все правила и нормы международной финансово-экономической системы.

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Германия поставила Украине еще одну систему ПВО IRIS-Т
24 мая 2024, 20:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Правительство Германии передало Украине очередную систему IRIS-T, которая прибыла в страну в пятницу, сообщает Министерство обороны ФРГ.
«Правительство Германии передало Украине еще одну огневую установку IRIS-T, она прибыла в Украину сегодня», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте министерства в соцсети Х.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться как законная цель для России.

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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны
24 мая 2024, 20:38

Фото: istock / Harry Wedzinga

Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, тревога была объявлена в 20:22 по московскому времени по всей территории Украины.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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#сбу
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На Украине решили сократить численность Генштаба ВСУ
На Украине решили сократить численность Генштаба ВСУ на 60 процентов
24 мая 2024, 19:59

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

На Украине решили сократить численность Генштаба Вооруженных сил (ВСУ) на 60 процентов, заявил представитель Генштаба Евгений Острянский, сообщает «Страна.ua».
Острянский пояснил, что некоторые структуры будут расформированы, а другие оптимизированы, чтобы устранить дублирование функций.

Освободившийся личный состав будет направлен в боевые части и органы управления оперативного и тактического уровня для ротации подразделений на фронте.

Ранее директор центра занятости Львовской области Олег Рисный сообщил о серьезном дефиците кадров из-за мобилизации в Украине.

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#всу
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Названо количество «костюмов-невидимок» в зоне СВО
HiderX: ВС России в зоне СВО получили около 600 «костюмов-невидимок»
24 мая 2024, 19:55

Фото: iStock/zabelin

Подразделения ВС России в зоне проведения специальной военной операции получили порядка 600 «костюмов-невидимок», которые размывают силуэт. Об этом сообщили в компании HiderX, передает ТАСС.
Отмечается, что компания начинала с 25 изделий. В настоящее время в зоне СВО применяется около 600 единиц костюмов.

Примечательно, что маскировочные костюмы используются на всех направлениях фронта. Они также предназначены для маскировки военных от тепловизионных средств ВСУ в ночное время.

Данный вид одежды хорошо проявляет себя в любое время года. В компании отметили, что костюмы, которые весят до 400 граммов, также подходят для дневной маскировки.

Ранее сообщалось, что маскировочные «костюмы-невидимки» помогли группе российских бойцов в течение трех дней переждать в убежище атаку противника. В специальных маскхалатах беспилотные летательные аппараты ВСУ не видели российских военнослужащих.

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Опубликованы кадры последствий удара по составу с техникой ВСУ под Харьковом
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#вс рф
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Общение с мирным населением в зоне СВО потрясло американского военкора
Военкор Ланкастер: украинцы Донбасса ждут прихода ВС РФ
24 мая 2024, 19:05

Фото: iStock/bwb-studio

Многие жители населенных пунктов, которые ещё находятся под контролем Украины, ждут прихода российских военных. Об этом рассказал ветеран ВМС США и военный журналист Патрик Ланкастер.
«Я сам видел в районах Донецка и Луганска подавляющее большинство людей — русские, как и в Мариуполе. Они говорят, что ждут российские войска», — заявил Ланкастер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он также рассказал, что ему довелось взять интервью у жителей Авдеевки, которые также сообщили ему что почти 10 лет ждали прихода российских сил.

Ланкастер считает, что большая часть населения Донбасса – этнически русские. Из-за этого и складывается подобное поведение несмотря на украинские паспорта. Журналист подчеркнул, что кроме документов эти жители не имеют ничего общего с украинским правительством.

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Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной
Путин: Москва готова вернуться к переговорам с Киевом исходя из договоренностей
24 мая 2024, 18:47

Фото: сайт Кремля

Россия готова возобновить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине при условии учета ранее достигнутых договоренностей.
О готовности Москвы вернуться к переговорам с Киевом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Пусть возвращаются, но не на условиях одной стороны, а на основе принципиальных договоренностей, достигнутых в ходе сложных переговоров в Белоруссии и Турции», — отметил Путин.
Президент добавил, что необходимо учитывать ситуацию, сложившуюся «на земле» в результате боевых действий.

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#лукашенко
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Пентагон отказался комментировать данные об атаках на Крым ракетами ATACMS
24 мая 2024, 18:41

Фото: iStock/icholakov

Минобороны США отказалось комментировать информацию об атаках по Крыму при помощи американских ракет ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам официального представителя Пентагона, США рассматривают Крым как часть Украины. При этом он также добавил, что Киев сам несет ответственность за свои военные действия.

Официальный представитель Пентагона заключил, что Украине следует самой прокомментировать любые недавние операции.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны РФ за ночь сбили два беспилотных летательных аппарата ВСУ в Белгородской области и три ракеты ATACMS над Крымом.

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#рф
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Песков опроверг сообщения о готовности РФ к переговорам по нынешней линии фронта
24 мая 2024, 18:24

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова начинать переговоры по Украине на условии, что конфликт будет заморожен по текущей линии фронта. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
По словам Пескова, переговоры возможны для того, чтобы достичь те цели, которые Россия достигает в процессе специальной военной операции на Украине. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Путин заявлял о том, что составленные ранее документы могли послужить основанием для дискуссий, однако не более того.

Ранее издание Reuters сообщило, что глава российского государства Владимир Путин готов остановить военные действия на Украине путем переговоров о прекращении огня, на которых будут зафиксированы «нынешние линии фронта».

Напомним, осенью 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает переговоры с РФ, пока ее президентом является Владимир Путин. Это произошло, после того как в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

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