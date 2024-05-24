На Украине нашли виновных в прорыве армии РФ под Харьковом

Фото: iStock/Olena_Z
Управление ГБР в Полтаве изымает ряд секретных военных документов в рамках уголовного производства по фактам прорыва ВС РФ госграницы в Харьковской области.
Об этом рассказывают украинские СМИ. Следствие обвинило в сдаче девяти сел 28 командиров Вооруженных сил Украины. Они не организовали должным образом оборону позиций на границе. Это привело к потере техники и личного состава.
В делах фигурируют фамилии командующего ОТГ, командиров бригады и других.
По данным управления, 10 мая 2024 года в районе в ходе атак армии РФ роты первого эшелона обороны украинские боевики бросали боевые позиции. Из-за этого наступление пришлось отбивать силам 2-го эшелона обороны.
Читайте также:
Bloomberg: страны G7 заявят о продлении заморозки российских активов
Германия поставила Украине еще одну систему ПВО IRIS-Т4
Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны
В делах фигурируют фамилии командующего ОТГ, командиров бригады и других.
По данным управления, 10 мая 2024 года в районе в ходе атак армии РФ роты первого эшелона обороны украинские боевики бросали боевые позиции. Из-за этого наступление пришлось отбивать силам 2-го эшелона обороны.
Читайте также:
Bloomberg: страны G7 заявят о продлении заморозки российских активов
Германия поставила Украине еще одну систему ПВО IRIS-Т4
Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны
Алёна Самарева