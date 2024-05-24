Страны G7 собрались продлить заморозку российских активов

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Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) намерены подтвердить, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Украине не будет компенсирован нанесенный ущерб, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике.
По данным агентства, главы Минфинов G7, которые проводят двухдневную встречу в итальянском городе Стреза, также обсудят схему направления доходов от российских суверенных активов на помощь Украине. Отмечается, что проект коммюнике еще не был официально одобрен и может претерпеть изменения.
Согласно документу, опубликованному Еврокомиссией на этой неделе, страны Евросоюза начнут направлять 90 процентов этих средств в бюджет ЕС, откуда они будут выделяться на военную помощь Киеву и программу восстановления Украины. В ответ Кремль заявил, что даже частичное изъятие средств России нарушает все правила и нормы международной финансово-экономической системы.
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Артем Кузьмин