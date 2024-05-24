На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, тревога была объявлена в 20:22 по московскому времени по всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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