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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории страны
24 мая 2024, 20:38
Фото: istock / Harry Wedzinga

Фото: istock / Harry Wedzinga

Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.


Согласно данным карты, тревога была объявлена в 20:22 по московскому времени по всей территории Украины.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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Германия поставила Украине еще одну систему ПВО IRIS-Т
24 мая 2024, 20:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Правительство Германии передало Украине очередную систему IRIS-T, которая прибыла в страну в пятницу, сообщает Министерство обороны ФРГ.
«Правительство Германии передало Украине еще одну огневую установку IRIS-T, она прибыла в Украину сегодня», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте министерства в соцсети Х.
Ранее Россия направила странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины будут рассматриваться как законная цель для России.

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На Украине решили сократить численность Генштаба ВСУ
На Украине решили сократить численность Генштаба ВСУ на 60 процентов
24 мая 2024, 19:59

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

На Украине решили сократить численность Генштаба Вооруженных сил (ВСУ) на 60 процентов, заявил представитель Генштаба Евгений Острянский, сообщает «Страна.ua».
Острянский пояснил, что некоторые структуры будут расформированы, а другие оптимизированы, чтобы устранить дублирование функций.

Освободившийся личный состав будет направлен в боевые части и органы управления оперативного и тактического уровня для ротации подразделений на фронте.

Ранее директор центра занятости Львовской области Олег Рисный сообщил о серьезном дефиците кадров из-за мобилизации в Украине.

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#всу
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Названо количество «костюмов-невидимок» в зоне СВО
HiderX: ВС России в зоне СВО получили около 600 «костюмов-невидимок»
24 мая 2024, 19:55

Фото: iStock/zabelin

Подразделения ВС России в зоне проведения специальной военной операции получили порядка 600 «костюмов-невидимок», которые размывают силуэт. Об этом сообщили в компании HiderX, передает ТАСС.
Отмечается, что компания начинала с 25 изделий. В настоящее время в зоне СВО применяется около 600 единиц костюмов.

Примечательно, что маскировочные костюмы используются на всех направлениях фронта. Они также предназначены для маскировки военных от тепловизионных средств ВСУ в ночное время.

Данный вид одежды хорошо проявляет себя в любое время года. В компании отметили, что костюмы, которые весят до 400 граммов, также подходят для дневной маскировки.

Ранее сообщалось, что маскировочные «костюмы-невидимки» помогли группе российских бойцов в течение трех дней переждать в убежище атаку противника. В специальных маскхалатах беспилотные летательные аппараты ВСУ не видели российских военнослужащих.

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Нуланд просит США разрешить Украине убивать российских мирных жителей

Опубликованы кадры последствий удара по составу с техникой ВСУ под Харьковом
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Общение с мирным населением в зоне СВО потрясло американского военкора
Военкор Ланкастер: украинцы Донбасса ждут прихода ВС РФ
24 мая 2024, 19:05

Фото: iStock/bwb-studio

Многие жители населенных пунктов, которые ещё находятся под контролем Украины, ждут прихода российских военных. Об этом рассказал ветеран ВМС США и военный журналист Патрик Ланкастер.
«Я сам видел в районах Донецка и Луганска подавляющее большинство людей — русские, как и в Мариуполе. Они говорят, что ждут российские войска», — заявил Ланкастер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он также рассказал, что ему довелось взять интервью у жителей Авдеевки, которые также сообщили ему что почти 10 лет ждали прихода российских сил.

Ланкастер считает, что большая часть населения Донбасса – этнически русские. Из-за этого и складывается подобное поведение несмотря на украинские паспорта. Журналист подчеркнул, что кроме документов эти жители не имеют ничего общего с украинским правительством.

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Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной
Путин: Москва готова вернуться к переговорам с Киевом исходя из договоренностей
24 мая 2024, 18:47

Фото: сайт Кремля

Россия готова возобновить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине при условии учета ранее достигнутых договоренностей.
О готовности Москвы вернуться к переговорам с Киевом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Пусть возвращаются, но не на условиях одной стороны, а на основе принципиальных договоренностей, достигнутых в ходе сложных переговоров в Белоруссии и Турции», — отметил Путин.
Президент добавил, что необходимо учитывать ситуацию, сложившуюся «на земле» в результате боевых действий.

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#лукашенко
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Пентагон отказался комментировать данные об атаках на Крым ракетами ATACMS
24 мая 2024, 18:41

Фото: iStock/icholakov

Минобороны США отказалось комментировать информацию об атаках по Крыму при помощи американских ракет ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам официального представителя Пентагона, США рассматривают Крым как часть Украины. При этом он также добавил, что Киев сам несет ответственность за свои военные действия.

Официальный представитель Пентагона заключил, что Украине следует самой прокомментировать любые недавние операции.

Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны РФ за ночь сбили два беспилотных летательных аппарата ВСУ в Белгородской области и три ракеты ATACMS над Крымом.

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Песков опроверг сообщения о готовности РФ к переговорам по нынешней линии фронта
24 мая 2024, 18:24

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова начинать переговоры по Украине на условии, что конфликт будет заморожен по текущей линии фронта. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
По словам Пескова, переговоры возможны для того, чтобы достичь те цели, которые Россия достигает в процессе специальной военной операции на Украине. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Путин заявлял о том, что составленные ранее документы могли послужить основанием для дискуссий, однако не более того.

Ранее издание Reuters сообщило, что глава российского государства Владимир Путин готов остановить военные действия на Украине путем переговоров о прекращении огня, на которых будут зафиксированы «нынешние линии фронта».

Напомним, осенью 2022 года Владимир Зеленский подписал указ, который запрещает переговоры с РФ, пока ее президентом является Владимир Путин. Это произошло, после того как в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

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Нуланд просит США разрешить Украине убивать российских мирных жителей
infoBRICS: Нуланд просит США разрешить ВСУ убивать российских мирных жителей
24 мая 2024, 18:03

Фото: iStock/zabelin

Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд фактически просит США разрешить Украине убивать российских мирных жителей. Об этом сообщает infoBRICS.
В материале издания отмечается, что экс-заместитель госсекретаря США требует того, что киевский режим и так делает на ежедневной основе. Боевики украинской армии регулярно атакуют российские города за пределами линии фронта.

Уточняется, что независимо от разрешения Вашингтона, Украина зачастую пытается проводить операции в глубине территории РФ, причем почти все цели — это мирные жители, по этой причине атаки носят террористический характер.

Ранее сообщалось, что Западу следует тревожиться из-за возможного ответа президента РФ Владимира Путина в случае, если Украине разрешат бить по российской территории западным оружием.

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ВС РФ сбили за неделю два МиГ-29 ВСУ и 25 ракет ATACMS и «Точка-У»
24 мая 2024, 17:56

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Российская авиация и средства ПВО сбили за минувшую неделю два вертолёта МиГ-29 ВСУ и 25 ракет ATACMS и «Точка-У». Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке.
«Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь крылатых ракет «SCALP-EG» производства Франции, 25 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и «Точка-У», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, за минувшую неделю российские военные также уничтожили 18 французских управляемых авиационных бомб «Hammer», 13 американских противорадиолокационных ракет HARM, а также противокорабельная ракета «Нептун».

При этом за последние семь дней ВС РФ сбили 91 реактивный снаряд HIMARS, «Vampire» и «Ольха» 356 беспилотников ВСУ.

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