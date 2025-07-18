ВСУ столкнулись с критической нехваткой боеприпасов на фоне наступления России

18 июля 2025, 06:21

Дандыкин: ВСУ столкнулись с нехваткой техники и снарядов на фоне продвижения РФ

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с критической нехваткой боеприпасов и техники на фоне продвижения российских войск по всей линии фронта. Об этом в интервью URA.RU заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.





Дандыкин отметил, что российские группировки демонстрируют успешное наступление на всех направлениях СВО.





«Где-то более быстрыми темпами, где-то — менее. У всех группировок войск — «Днепр», «Восток», «Юг», «Центр», «Запад», «Север» — есть продвижение и успехи», — указал он.

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«Я практически не замечаю уничтоженных «трех семерок», незаметны и танки импортного производства, вообще вражеские танки редко появляются. (...) Возможно, они накапливают ударный кулак. Но наскрести они смогут максимум 100 боевых машин», — заключил военный эксперт.