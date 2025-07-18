ВСУ столкнулись с критической нехваткой боеприпасов на фоне наступления России
Дандыкин: ВСУ столкнулись с нехваткой техники и снарядов на фоне продвижения РФ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с критической нехваткой боеприпасов и техники на фоне продвижения российских войск по всей линии фронта. Об этом в интервью URA.RU заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Дандыкин отметил, что российские группировки демонстрируют успешное наступление на всех направлениях СВО.
«Где-то более быстрыми темпами, где-то — менее. У всех группировок войск — «Днепр», «Восток», «Юг», «Центр», «Запад», «Север» — есть продвижение и успехи», — указал он.
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По словам Дандыкина, значительный успех сил РФ напрямую связан с проблемами ВСУ в обеспечении резервами, вооружением и снарядами. Эксперт подчеркнул, что на передовой практически исчезли американские гаубицы M777, а зарубежные танки противника стали редкостью.
«Я практически не замечаю уничтоженных «трех семерок», незаметны и танки импортного производства, вообще вражеские танки редко появляются. (...) Возможно, они накапливают ударный кулак. Но наскрести они смогут максимум 100 боевых машин», — заключил военный эксперт.Ранее сообщалось, что поздно вечером 17 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ за два часа уничтожили 22 украинских БПЛА над различными регионами России.