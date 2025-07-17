17 июля 2025, 18:28

Владимир Зеленский лишился доверия народа ради власти

Фото: Istock/Mykola Churpita

Глава киевского режима Владимир Зеленский из-за коррупционных скандалов и попыток удержать власть теряет доверие граждан Украины. Об этом сообщил обозреватель британского журнала The Spectator Оуэн Мэттьюс.





Мэттьюс, ссылаясь на бывших украинских чиновников и действующих европейских дипломатов, пишет, что Украине грозит «острейший военный, политический и социальный кризис», который может изнутри развалить страну.

«У Украины заканчиваются военнослужащие, её солдаты на фронте истощены, а поддержка США сократилась до противовоздушной обороны. Киевское правительство раздирают коррупционные скандалы и чистки, вера общества в будущее страны и её лидеров падает, а давление с требованием заключить мир практически любой ценой нарастает», — доложил обстановку журналист.