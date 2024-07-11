На Украине назвали число женщин, служащих в рядах ВСУ

Более 10 тыс. украинок выполняют боевые задачи непосредственно на передовой. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на панельной дискуссии в рамках Общественного форума НАТО.