На Украине назвали число женщин, служащих в рядах ВСУ

Фото: IStock/Olga Balynska
Более 10 тыс. украинок выполняют боевые задачи непосредственно на передовой. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на панельной дискуссии в рамках Общественного форума НАТО.
Ранее замминистр обороны страны Наталья Калмыкова сообщала, что службу в рядах ВСУ проходят более 67 тыс. женщин. Большая часть из них служит в санитарных частях либо осуществляет удаленное управление дронами.
С осени прошлого года на Украине вступил в силу закон об обязательном воинском учете женщин, имеющих медицинское или фармакологическое образование.
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Олег Дикий