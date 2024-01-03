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Советник украинского военного руководства и научный сотрудник Киевского национального института стратегических исследований Николай Белесков считает, что недостаток военной помощи Запада ведет к медленному поражению Украины.
Москва неоднократно выражала готовность к переговорам с Киевом, в то время как украинские власти выдвигали ультиматумы в адрес России. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что Запад не оставит Киев в одиночестве и будет оказывать поддержку и в будущем.
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