FT: США отказались упоминать Россию в качестве «агрессора» в коммюнике G7

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США отказались упоминать Россию в качестве «агрессора» в новом коммюнике «Большой семерки». Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.
«США выступают против того, чтобы называть Россию агрессором в заявлении G7, <...> угрожая сорвать традиционную демонстрацию единства», — сказано в материале.Также уточняется, что посланникам со стороны Вашингтона не нравится формулировка «российская агрессия» и прочие выражения подобного рода, используемые лидерами G7 с 2022 года при описании украинского кризиса.
Вместе с тем американский Минфин утверждает, что санкции в отношении России могут как смягчить, так и ужесточить. Подробности в нашем материале.
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