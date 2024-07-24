На Украине назвали причину увеличения числа уклонистов

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На Украине заметно увеличился поток уклонистов, нелегально покидающих страну. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров.
Он подчеркнул, что это связано с принятием закона об усиления мобилизации. Граждане поняли, что ситуация на фронте и в стране в целом становится всё напряжённее и нестабильнее, поэтому отсидеться в сторону уже точно не получится.
Прозоров объяснил, что по закону все мужчины призывного возраста должны были до 18 июля обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, военкоматы на Украине). Однако действительно сделали это только те граждане, у которых имеются «железобетонные отсрочки». Это, в частности, врачи, представители власти и т.д.
Если же гражданин не сделал этого, то его ждёт масса проблем в различных областях жизни.
Поняв перспективу, многие украинские мужчины приняли решение нелегально покинуть страну.
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Прозоров объяснил, что по закону все мужчины призывного возраста должны были до 18 июля обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, военкоматы на Украине). Однако действительно сделали это только те граждане, у которых имеются «железобетонные отсрочки». Это, в частности, врачи, представители власти и т.д.
Если же гражданин не сделал этого, то его ждёт масса проблем в различных областях жизни.
Поняв перспективу, многие украинские мужчины приняли решение нелегально покинуть страну.
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Анастасия Чинкова