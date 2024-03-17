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На Украине назвали российское оружие, способное уничтожить каждого бойца ВСУ

Солдат ВСУ: российские БПЛА скоро смогут поразить каждого украинца на поле боя
17 марта 2024, 11:27
Фото: iStock/NatureNow

Фото: iStock/NatureNow

Украинский военнослужащий Сергей Бескрестнов, известный как Флеш, в интервью телеканалу «Ми — Україна», выразил обеспокоенность тем, что российские военные скоро будут иметь достаточно FPV-дронов, чтобы атаковать каждого солдата украинской армии на фронте.
Он отметил, что у россиян уже есть достаточное количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), способных поражать как технику, так и объекты, такие как окопы и блиндажи.

Бескрестнов подчеркнул, что в течение нескольких месяцев у российских военных будет достаточно FPV-дронов для нападения на каждого украинского солдата на передовой.


Он выразил опасения, что Вооруженные силы Украины не смогут ничего сделать против этого типа российского вооружения, поскольку в чистом поле против FPV-дронов выжить невозможно, и стрелковое оружие здесь бесполезно.

FPV-дрон — это разновидность беспилотных летательных аппаратов, которые управляются оператором издалека с помощью пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, позволяя оператору видеть изображение перед собой, как будто он находится внутри самого дрона.

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Штурмы в Богдановке и наступление ВСУ в Козинках: последние новости СВО
17 марта 2024, 11:16

Фото:iStock/IherPhoto

Сразу несколько атак российские бойцы провели на Бахмутском направлении. ВСУ сдерживают позиции, однако несут существенные потери. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где попытались перейти в наступление ВСУ, расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


Активные боевые действия продолжаются в районе Работино. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo».Стороны используют для нанесения ударов средства дальнего поражения.

ВС РФ провели серию успешных атак севернее Вербового. По информации портала «Рыбарь», российские войска наступают сразу в трех направлениях от Марьинки. ВСУ несут существенные потери западнее Кременной.

Донецкое направление


ВС РФ штурмуют позиции противника на линии Тоненькое-Орловка-Бердычи, тесня ВСУ к Семёновке. Зафиксировано продвижение российских войск.

Бахмутское направление


В районе Богдановки ВС РФ перешли в наступление и произвели несколько атак. В Ивановском (Красном) по западным окраинам, на которых расположились ВСУ, работает артиллерия и авиация ВС РФ. Аналогичная ситуация в Часов Яре, откуда ВСУ получают резервы.

Харьковское и Сумское направления


На Харьковском и Сумском основные боевые действия развивались в районе н.п. Козинки. Там ВСУ не оставляют попыток прорваться через российскую линию обороны, используя бронетехнику и артиллерию. Российские бойцы сдерживают атаки и не допускают прорыва.


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#авиация
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#вс рф
#сводкасво
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В США заявили о нехватке людей в рядах ВСУ в зоне СВО
Экс-глава ЦРУ: помимо оружия и боеприпасов Украине не хватает людей на фронте
17 марта 2024, 11:07

Фото: istock / Prostock-Studio

Помимо боеприпасов и оружия Украине не хватает людей. Об этом сообщил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью газете la Stampa.
Он призвал Киев пересмотреть подходы к призыву в армию и мобилизовать еще больше украинцев.

По словам Петреуса, на переднем крае обороны ВСУ стоят мужчины, возраст которых превышает 40 лет. Бывший сотрудник американской разведки уверен, что успеха на фронте ВСУ смогут достичь только после ротации войск и дополнительного призыва.

Прежде сообщалось, что на Украине планируется новый призыв в рамках мобилизации, в ходе которого необходимо набрать на службу не менее 500 тысяч человек.

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#киев
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ВСУ выпустили по российскому региону 12 снарядов РСЗО «Вампир» и Ураган»
МО: силы ПВО сбили девять снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью
17 марта 2024, 09:16

Фото:iStock/VGI

ВСУ выпустили по Белгородской области девять снарядов из РСЗО «Вампир» и три снаряда из РСЗО «Ураган», об этом сообщили в Минобороны РФ.
Все выпущенные ракеты были уничтожены системой ПВО. В настоящее время информации о погибших нет. В ведомстве отметили, что один человек получил баротравму из-за падения обломков ракеты.

Кроме того, ВСУ предприняли попытку атаки Белгородской области дронами. По информации телеграм-канала "Baza", один ребенок погиб. В настоящее время в регионе вновь объявлен сигнал ракетной опасности.

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#минобороны рф
#всу
#ракеты
#пво
#белгородская область
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В Киеве назвали самое опасное российское оружие для ВСУ
Киевский политик Игорь Лапин рассказал о мощи российских планирующих авиабомб
17 марта 2024, 08:54

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Планирующие авиабомбы ВС РФ способны уничтожать укрепрайоны ВСУ, об этом заявил украинский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Прямой».
Он отметил, что Россия освоила производство планирующих авиабомб, которые являются мощным оружием, и с ним нужно считаться.

«Это очень плохая история, потому что авиационная бомба — это авиационная бомба. Их у россиян немерено», — отметил он.
По словам Лапина, российские авиационные бомбы, разработанные по новой технологии, превосходят предшественников по всем характеристикам.

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#россия
#производство
#технологии
#вооружение
#бомба
#всу
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Спикер группировки ВСУ, действующей в Авдеевке, ушел в отставку
Спикер группировки ВСУ «Таврия» Лиховой объявил о своей отставке
17 марта 2024, 08:03

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Пресс-секретарь группировки войск «Таврия» ВСУ Дмитрий Лиховой подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
«Я уже не начальник отдела связей с общественностью и не представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия"», — заявил Лиховой.
Причины своего ухода экс-пресс-секретарь украинской группировки не озвучил, однако отметил, что во время своей службы убедился в том, что «многие знания приумножают печали».

Группировка войск «Таврия» принимала участие в военных действиях в районе Авдеевки, над которой некоторое время назад ВС РФ установили огневой контроль.

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#вооружённые силы рф
#всу
#украина
#россия
#авдеевка
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На Украине рассказали о последствиях критического дефицита ракет для систем ПВО
WP: из-за дефицита ПВО Украина сможет сбивать лишь одну ракету из 5
17 марта 2024, 03:48

Фото: iStock/Andrey Atanov

Украина столкнулась с критической нехваткой боеприпасов для своих систем противовоздушной обороны, политики объяснили последствия этой ситуации европейским и американским чиновникам на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Washington Post (WP).
Согласно сообщению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сбить четыре из пяти ракет, выпущенных российскими войсками, но смогут сбить только одну из пяти ракет в конце марта, когда на некоторых установках почти закончатся снаряды.

Это окажет значительное влияние на жизнь в городских центрах Украины, говорится в статье.

The Washington Post также цитирует слова старшего советника Владимира Зеленского о том, что Киев рискует потерять значительные территории к лету, если не получит новой помощи от США.

Ранее сообщалось, что ВСУ за несколько месяцев потеряли множество дорогостоящего оружия НАТО.

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#украина
#владимир зеленский
#снаряд
#пво
#всу
#сво
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Под Кременной уничтожили лучшего оператора дронов Украины из отряда «Азов»
Татаринов: Лучшего оператора дронов Украины ликвидировали под Кременной
17 марта 2024, 02:40

Фото: iStock/Darwin Brandis

Российский военный корреспондент Руслан Татаринов сообщил в своем Telegram-канале, что украинский военнослужащий аэроразведка Вооруженных сил Украины Алексей Самчук (позывной «Каркаде») был ликвидирован в зоне боевых действий.
Журналист назвал Самчука лучшим в Украине оператором беспилотников, но не уточнил, где и при каких обстоятельствах он погиб.

Информация о гибели военнослужащего была размещена в Facebook* Национальным союзом кинематографистов Украины. Самчук, который до службы на фронте работал кинематографистом, отправился в зону боевых действий в возрасте 22 лет, вскоре после окончания института в 2023 году.

По данным ТСН, солдат входил в состав воздушной разведки 12-й бригады спецназа «Азов»**.

Боецбыл убит 11 марта, за несколько дней до свадьбы, под Кременной на Донецком направлении. Он планировал женитьбу с невестой 19 марта.

Ранее ФСБ России сообщила, что с 10 марта было обезврежено более 100 украинских диверсантов, пытавшихся нарушить российскую границу.

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* Запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной

** Запрещенная в России террористическая организация
#украина
#сво
#всу
#вс рф
#дрон
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Песков раскрыл число диверсантов, пытавшихся проникнуть в Россию
Песков: ликвидированы 550 украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть в Россию
16 марта 2024, 20:54

Фото: iStock/Anna_Anikina

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о ликвидации диверсантов, пытавшихся проникнуть на территорию России.
Он отметил, что за последние несколько дней 2500 диверсантов пытались зайти на территории Белгородской и Курской областей. Из них 1700 были поражены. Общие безвозвратные потери Киева составили 550 человек.

Песков подчеркнул, что ни одна из диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) не смогла успешно дойти до российской границы.

Президенту России Владимиру Путину постоянно докладывают о произошедших попытках атаковать российские территории, добавил Песков.

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#диверсанты
#дмитрий песков
#спецоперация
#украина
#россия
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Bild: правящая коалиция ФРГ проголосовала в ЕП за поставку Украине ракет Taurus
16 марта 2024, 19:47

Фото: iStock/vadimrysev

Подавляющее большинство депутатов из правящей коалиции Германии проголосовали в Европарламенте за поставку Киеву крылатых ракет Taurus, передает Bild.
Сообщается, что «за» проголосовали 451 человек, «против» — 46, 49 парламентариев от голосования воздержались. По данным источника, в резолюции говорилось о том, что украинская сторона испытывает серьезную необходимость в высокотехнологичных системах ПВО и крылатых ракетах большой дальности, «таких как Taurus, Storm Shadow и Scalp».

Ранее депутат нижней палаты парламента Германии Сара Вагенкнехт заявила, что применение украинскими войсками немецких крылатых ракет Taurus для ударов по территориям России станет объявлением войны. Она подчеркнула, что передача Украине ракет Taurus является некоей границей, переступив которую Германия станет непосредственным участником конфликта.

Напомним, издание The Telegraph сообщило, что в настоящее время Киев испытывает некоторые трудности с боеприпасами и некоторыми видами вооружений.

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