На Украине назвали российское оружие, способное уничтожить каждого бойца ВСУ

Сразу несколько атак российские бойцы провели на Бахмутском направлении. ВСУ сдерживают позиции, однако несут существенные потери. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где попытались перейти в наступление ВСУ, расскажет редакция «Радио 1».