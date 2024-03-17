На Украине назвали российское оружие, способное уничтожить каждого бойца ВСУ

Фото: iStock/NatureNow
Украинский военнослужащий Сергей Бескрестнов, известный как Флеш, в интервью телеканалу «Ми — Україна», выразил обеспокоенность тем, что российские военные скоро будут иметь достаточно FPV-дронов, чтобы атаковать каждого солдата украинской армии на фронте.
Он отметил, что у россиян уже есть достаточное количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), способных поражать как технику, так и объекты, такие как окопы и блиндажи.
Бескрестнов подчеркнул, что в течение нескольких месяцев у российских военных будет достаточно FPV-дронов для нападения на каждого украинского солдата на передовой.
Он выразил опасения, что Вооруженные силы Украины не смогут ничего сделать против этого типа российского вооружения, поскольку в чистом поле против FPV-дронов выжить невозможно, и стрелковое оружие здесь бесполезно.
FPV-дрон — это разновидность беспилотных летательных аппаратов, которые управляются оператором издалека с помощью пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, позволяя оператору видеть изображение перед собой, как будто он находится внутри самого дрона.
Читайте также:
Российский вертолет сбил украинский БПЛА на купянском направлении
Российский БПЛА воздушным тараном спас семерых бойцов от атаки дрона ВСУ
ВМС США сбили в Красном море ракету и три БПЛА, принадлежащие хуситам
Бескрестнов подчеркнул, что в течение нескольких месяцев у российских военных будет достаточно FPV-дронов для нападения на каждого украинского солдата на передовой.
FPV-дрон — это разновидность беспилотных летательных аппаратов, которые управляются оператором издалека с помощью пульта и очков виртуальной или дополненной реальности, позволяя оператору видеть изображение перед собой, как будто он находится внутри самого дрона.
Читайте также:
Российский вертолет сбил украинский БПЛА на купянском направлении
Российский БПЛА воздушным тараном спас семерых бойцов от атаки дрона ВСУ
ВМС США сбили в Красном море ракету и три БПЛА, принадлежащие хуситам
Артем Кузьмин