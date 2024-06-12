На Украине назвали соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ

Армия России в ходе успешных действий в зоне спецоперации значительно сократила оккупированные ВСУ территории ЛНР. Российские бойцы добились важных тактических успехов под Авдеевкой и в Часов Яре, а также отважно пресекают контратаки ВСУ в районе Волчанска.