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На Украине назвали соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ

МО Украины: соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ составляет 1 к 3
12 июня 2024, 13:54
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Соотношение добровольцев и мобилизованных в Вооруженных силах Украины составляет 1 к 3. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, ее слова передает Telegram-канал издания «Страна.ua».
Калмыкова рассказала, что в Украине формируется новая система кадровой политики и развивается сеть рекрутинговых центров. В настоящее время таких центров уже 22, и планируется открыть еще три.

«По состоянию на май, соотношение добровольцев и мобилизованных, поступивших в армию, составляет 1 к 3. Это свидетельствует о том, что у нас сохраняется потенциал для защиты Украины», — заявила Калмыкова на конференции.


По мнению издания, такое соотношение могло быть достигнуто благодаря «высокому интересу со стороны желающих пойти воевать».

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#сша
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ВС России нанесли массированный удар по стоянкам самолетов ВСУ и наемникам
МО РФ сообщило об ударе по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ
12 июня 2024, 14:21

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС России нанесли массированный удар по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно данным российского оборонного ведомства, удар был нанесен с помощью оружия большой дальности и беспилотников по стоянке самолетов и инфраструктуре базы противника. Также в Минобороны России сообщили о поражении пункта дислокации иностранных наемников и складов боеприпасов.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что был зафиксирован прилет в Новомосковске Днепропетровской области Украины в районе трубного завода, где производится ремонт военной техники украинской армии.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Появились кадры уничтожения пикапа ВСУ с помощью российского FPV-дрона
РБ: Бойцы группировки «Центр» FPV-дроном уничтожили пикап ВСУ
12 июня 2024, 14:06

Фото: iStock/vadimrysev

Бойцы группировки «Центр» FPV-дроном уничтожили пикап ВСУ. Ролик публикует Telegram-канал «Работайте, Братья».
На кадрах можно заметить, как вражеский автомобиль едет по дороге на полном ходу, после чего резко останавливается. Далее последовали выстрелы, после чего бойцы группировки «Центр» с помощью FPV-дрона уничтожили пикап украинской армии.




В настоящее время официального подтверждения от Минобороны России не поступало.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#всу
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#спецоперация
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Аргентина обсуждает с Францией передачу Украине истребителей Super Etendard
Infobae: Аргентина хочет передать Украине пять истребителей Super Etendard
12 июня 2024, 13:12

Фото: iStock/yucelyilmaz

Аргентина обсуждает с Францией возможность передачи Украине пяти штурмовиков Super Etendard. Об этом информирует Infobae.
Уточняется, что в настоящее время истребители находятся в нерабочем состоянии. Согласно информации источника, глава аргентинского внешнеполитического ведомства Диана Мондино обсуждала этот вопрос с коллегой из Франции Стефаном Сежурне, а также с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Отмечается, что план получил одобрение президента Аргентины Хавьера Милея. Примечательно, что Аргентина не смогла использовать штурмовики из-за отсутствия деталей, которые ей не удалось купить из-за оружейного эмбарго Великобритании.

Правительство Аргентины намерено обменять Super Etendard на другую военную технику, при этом Франция займется ремонтом штурмовиков, после чего передаст их Киеву.

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#аргентина
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Журналист Боуз: крах Украины по афганскому сценарию произойдет моментально
12 июня 2024, 12:54

Фото: iStock/Tomas Ragina

Ирландский журналист Чей Боуз написал в социальной сети X, что крах Украины по афганскому сценарию произойдет быстро.
Боуз отметил, что Украина закончит так же, как Афганистан. Журналист отметил, что после конфликта остаткам государства придется на протяжении долгих лет выплачивать долг западным странам за поставленное вооружение и финансовую помощь.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский исключил компромиссы с Россией, так как, по его мнению, их время прошло.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Над Черным морем обнаружили натовский авиарадар Boeing E-3B Sentry
12 июня 2024, 12:42

Фото: iStock/Wirestock

Западнее крымской акватории начал кружить самый большой авиарадар НАТО Boeing E-3B Sentry.
Об этом 12 июня сообщил Telegram-канал «Крымский канал».

В последний раз появление Boeing E-3 Sentry в акватории Черного моря фиксировали в апреле 2023 года. Тогда сообщалось, что перед атакой ВСУ Севастопольской нефтебазы разведчик нарушил российское воздушное пространство и приблизился к Крыму.

Самолет находился в море на расстоянии 200 километров от нефтебазы в Казачьей бухте в районе 18:00 пятницы, 28 апреля, а его радар действует в радиусе примерно 400 километров. Спустя девять часов началась атака на нефтебазу, в том числе при помощи дронов Mugin-5.

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На Западе рассказали, что случилось с ВСУ
Французский полковник Дарра: ВС России смогли ослабить ВСУ под Харьковом
12 июня 2024, 12:06

Фото: iStock/IherPhoto

Российские войска смогли ослабить украинскую армию в Харьковской области, заявил отставной французский полковник Бертран Дарра в интервью LCI.
«Русские всё же достигли своего», — отметил экс-военный.
По словам Дарра, продвижение российских сил в Харьковской области позволило им ослабить украинские подразделения и рассредоточить их на других участках фронта, что дало возможность остальным частям ВС России также наступать на позиции ВСУ. Он добавил, что эвакуация из Харькова нарушила логистические потоки украинских войск, создав трудности для украинского правительства.

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Путин провел совещание о ходе спецоперации
Песков: Путину доложили о ходе спецоперации на совещании 11 июня
12 июня 2024, 11:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел совещание с министром обороны Андреем Белоусовым, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими военными округами, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков
Песков отметил, что совещание состоялось поздно вечером 11 июня, пишет ТАСС.

«Верховному главнокомандующему было представлено сообщение о текущем состоянии специальной военной операции и планах по дальнейшим действиям», — сообщил он.
Позже Путин заслушал каждого из участников совещания отдельно и провел дополнительные индивидуальные встречи.

Ранее стало известно, что Путин планирует встретиться с бойцами специальной военной операции, участвующими в программе подготовки кадрового резерва «Время героев».

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Прорыв обороны ВСУ, успехи ВС РФ под Авдеевкой: Последние новости СВО
Боец «Малой»: ВС РФ столкнулись с наёмниками ВСУ на островах в пойме Днепра
12 июня 2024, 11:44

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Армия России в ходе успешных действий в зоне спецоперации значительно сократила оккупированные ВСУ территории ЛНР. Российские бойцы добились важных тактических успехов под Авдеевкой и в Часов Яре, а также отважно пресекают контратаки ВСУ в районе Волчанска.
Последние новости с полей спецоперации на 12.06.2024 приводит редакция «Радио 1».

Херсонское направление


ВС РФ столкнулись на островах в пойме Днепра с иностранными наемниками из Польши и Грузии. Об этом рассказал боец группировки войск «Днепр» с позывным «Малой», его слова передаёт РИА Новости.
«Да, ребята встречались на островах с наемниками. Это и поляки, и грузины. Были шевроны как бы. Шевроны именно польские, грузинские шевроны. То есть наемников», — рассказал «Малой».

По его словам, все серьёзные операции украинское руководство поручает именно иностранным наёмникам.

Харьковское направление


В районе Волчанска не прекращаются ожесточённые бои. ВСУ в составе 60 морских пехотинцев предприняли попытку контратаковать. Однако атака была отбита подразделениями «Север». Украинцев удалось отбросить, после чего противник был накрыт российским огнём из тяжёлых огнеметных систем. По предварительным данным, в ходе неудачной контратаки было ликвидировано до 20 боевиков ВСУ. Интенсивные бои продолжаются в районе Агрегатного завода, там ВС РФ уже перешли к штурму административного здания.

ВСУ также безуспешно пытаются контратаковать в районе села Глубокое под Липцами. Атакуют бойцы 13-й бригады Нацгвардии Украины, которая прибыла туда в качестве резервов.

В районе села Зеленое российские бойцы разбили еще один опорный пункт ВСУ и продолжают продвижение.

Часовоярское направление


В микрорайоне «Канал» ВС РФ завершают зачистку восточной части. Однако под контролем ВСУ остаётся улица Олега Кошевого, уходящая на западный берег канала в микрорайон Новый. При этом противник покинул северо-западную часть микрорайона и начал занимать опорные пункты за каналом. С мест приходит информация, что ВС РФ заняли Борисоглебский православный храм в микрорайоне «Канал», однако официально это не подтверждено.

В селе Калиновка российские войска временно отошли с занимаемых позиций и теперь обстреливают подразделения ВСУ артиллерией. Украинское командование отправляет туда резервы, чтобы удержать оборону села и не дать ВС РФ обойти Часов Яр с фланга.

Авдеевское направление


После освобождения Новоалександровки российские штурмовики продолжили продвижение и уже взяли часть территории Сокола, об этом пишет военный корреспондент Евгений Лисицын. Продвижение вглубь села составило не менее 300 метров. Также наши войска продолжили натиск на вражеские позиции и выбили их с господствующей высоты к югу и освободили дамбу к северо-западу Александровки.

Таким образом, до важной логистической трассы Мирноград (Димитров)-Константиновка осталось всего шесть км. По этой дороге снабжаются украинские подразделения по линии Славянск-Краматорск-Константиновка и Часов Яр.

Также тяжелые бои идут в Новопокровском. ВС РФ продвинулись с севера и северо-востока к окраине населённого пункта и вступили там в бой. В целом на данном направлении наблюдается стремительное ухудшение положения ВСУ.

Сокращение оккупированных территорий в ЛНР


В ходе активного продвижения ВС РФ значительно сократилась площадь оккупированных ВСУ территорий ЛНР. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«После продвижения наших войск на Купянском направлении в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка, освобождением населенного пункта Артемовка, успешных действий на Сватовско-Кременском участке, площадь оккупированных территорий значительно сократилась», — написал Марочко в своём Telegram-канале.

На сегодняшний день под оккупацией противника остаётся территория на Красно-Лиманском направлении и в районе Лисичанска. Таким образом, фактически ВСУ контролируют не более 2% территории ЛНР.

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Генсек НАТО поддержал решение Германии разрешить применять оружие против России
12 июня 2024, 11:34

Фото: сайт НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил одобрение решению правительства Германии, разрешившему использование немецкого оружия в Харьковской области.
«Разумно позволить Украине применять это вооружение, особенно против военных целей вблизи ее территории», — цитирует Столтенберга ТАСС.
Он добавил, что не вдавался в детали о предыдущем использовании западного оружия.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Германия не планирует отправлять своих инструкторов для обучения украинских солдат на территории Украины.

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