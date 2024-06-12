На Украине назвали соотношение добровольцев и мобилизованных в ВСУ

Фото: iStock/Michele Ursi
Соотношение добровольцев и мобилизованных в Вооруженных силах Украины составляет 1 к 3. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, ее слова передает Telegram-канал издания «Страна.ua».
Калмыкова рассказала, что в Украине формируется новая система кадровой политики и развивается сеть рекрутинговых центров. В настоящее время таких центров уже 22, и планируется открыть еще три.
По мнению издания, такое соотношение могло быть достигнуто благодаря «высокому интересу со стороны желающих пойти воевать».
Читайте также:
В США заявили о нежелании мобилизованных украинцев воевать
На Украине сократили срок подготовки мобилизованных
Пленный рассказал, что в ВСУ больше не учат мобилизованных штурмовым действиям
«По состоянию на май, соотношение добровольцев и мобилизованных, поступивших в армию, составляет 1 к 3. Это свидетельствует о том, что у нас сохраняется потенциал для защиты Украины», — заявила Калмыкова на конференции.
По мнению издания, такое соотношение могло быть достигнуто благодаря «высокому интересу со стороны желающих пойти воевать».
Читайте также:
В США заявили о нежелании мобилизованных украинцев воевать
На Украине сократили срок подготовки мобилизованных
Пленный рассказал, что в ВСУ больше не учат мобилизованных штурмовым действиям
Артем Кузьмин