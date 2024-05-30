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Украинские мобилизованные плохо подготовлены, недостаточно экипированы и не желают сражаться. Об этом сообщает Washington Post.
Издание отмечает, что новый закон Украины, направленный на усиление мобилизации, не сможет полностью решить проблему нехватки солдат.
30 мая начальник военкомата Кременчугского района Мирослав Волков заявил, что на Украине будут штрафовать женщин, подлежащих воинскому учету, если они не обновят свои данные в течение двух месяцев после вступления в силу закона о мобилизации.
В тот же день Виктор Водолацкий, координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР и депутат Госдумы, заявил, что изменить ситуацию на Украине могут только сами граждане, поскольку киевские власти преследуют собственные интересы, что может привести к исчезновению государства.
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30 мая начальник военкомата Кременчугского района Мирослав Волков заявил, что на Украине будут штрафовать женщин, подлежащих воинскому учету, если они не обновят свои данные в течение двух месяцев после вступления в силу закона о мобилизации.
В тот же день Виктор Водолацкий, координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР и депутат Госдумы, заявил, что изменить ситуацию на Украине могут только сами граждане, поскольку киевские власти преследуют собственные интересы, что может привести к исчезновению государства.
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Артем Кузьмин