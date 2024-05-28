На Украине сократили срок подготовки мобилизованных

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Подготовку мобилизованных перед отправкой на передовую сократили с двух до полутора месяцев. Об этом сообщил украинский парламентарий Валентин Наливайченко в эфире телеканала «Новости Live».
По его словам, такое решение было принято в связи с «большим наплывом людей» и нехваткой учебных центров.
Также он добавил, что для Украины остаётся большой проблемой финансирование таких центров.
Отвечая на вопрос журналиста о возможности отправки украинских военных на учёбу в Евросоюз, Наливайченко подчеркнул, что там обучают исключительно профессиональных военных. Например, там учится персонал по обслуживанию истребителей F-16, поскольку на такую службу не берут добровольцев и мобилизованных.
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Также он добавил, что для Украины остаётся большой проблемой финансирование таких центров.
Отвечая на вопрос журналиста о возможности отправки украинских военных на учёбу в Евросоюз, Наливайченко подчеркнул, что там обучают исключительно профессиональных военных. Например, там учится персонал по обслуживанию истребителей F-16, поскольку на такую службу не берут добровольцев и мобилизованных.
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Анастасия Чинкова