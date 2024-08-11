На Украине назвали цель нападения ВСУ на Курскую область

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Боевики ВСУ напали на приграничье под Курском для растягивания российских сил, сообщает Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на украинского высокопоставленного чиновника. По его словам, в атаке задействованы тысячи неонацистов. В Минобороны России данные официально не подтверждались.
«Мы ведем наступление. Цель — растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России», — сказал собеседник AFP.
Он добавил, что текущая ситуация в Курской области подняла дух украинских радикалов. Чиновник Украины пообещал блюсти международное право в ходе событий. Ожесточенные бои в приграничье под Курском начались 6 августа и продолжаются до сих пор.
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Никита Кротов