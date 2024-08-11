Фото: Министерство обороны РФ
Нападение со стороны боевиков ВСУ на Курскую область стало провалом для них же, рассказал у себя на канале в YouTube аналитик из Британии Александр Меркурис. Он отметил, что подобные действия Киева не изменят положение вещей.
«Я совершенно не вижу, как неудачное контрнаступление на Курск позволит украинцам вернуть инициативу, напротив, <…> вся информация показывает, что русские продолжают продвигаться по всей линии фронта», — сказал эксперт.
Он добавил, что на провал украинских неонацистов указывают все признаки, тем более, что киевский режим, по мнению Меркуриса, не преследует конкретную цель.
«Она (Украина) также проводит атаки беспилотников на российские города, включая Москву, которые, кстати, фактически прекратились в течение некоторого времени», — заключил аналитик.Ранее представители пророссийского подполья сообщали, что ВС РФ атаковали военные объекты украинских националистов в Полтавской области.
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Никита Кротов