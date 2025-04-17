Трамп заявил, что ждет ответа Москвы по прекращению огня

Слева направо: Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Американский президент Дональд Трамп заявил, что ждет ответа от Москвы на его предложение по прекращению огня на Украине в ближайшие дни. Хозяин Белого дома не исключил дополнительные торговые меры при отсутствии реакции.
«Мы скоро услышим от них, на этой неделе, на самом деле. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Трамп в рамках пресс-конференции в Овальном кабинете.Президент России Владимир Путин говорил, что перемирие должно вести к долгосрочному миру и решать первоначальные причины украинского кризиса. Ранее сообщалось, в какие сроки Дональд Трамп хочет прийти к перемирию на Украине. Подробности в нашем материале.
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Никита Кротов