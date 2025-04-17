Владимир Зеленский
Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф принял российскую стратегию. Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге украинских СМИ.
«Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны. Мы сегодня обсуждаем безусловное прекращение огня, и до прекращения огня мы не обсуждаем территории», — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что Киев не признает право Москвы на территории в зоне боевых действий. Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая прошлого года. Президент России Владимир Путин отмечал, что на Украине произошла узурпация власти. По словам Путина, власть в республике, согласно ее конституции, принадлежит Верховной раде.
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