Зеленский утверждает, что КНР поставляет оружие России

Владимир Зеленский
Киев располагает информацией о поставках китайского оружия российской стороне с порохом и артиллерией. Об этом украинским СМИ заявил Владимир Зеленский.
«Речь идет, в частности, о порохе и артиллерии. Кроме того, Китай занимается производством оружия на территории России», — сказал он.Подобные обвинения звучали в адрес Китая со стороны «Большой семерки» осенью прошлого года. Тогда главы Минобороны стран G7 беспокоились на фоне укрепления военного сотрудничества Москвы и Пекина, связывая его с «дестабилизирующими действиями» на Украине.
В МИД Китая подчеркивали, что Пекин ничего не поставлял участникам конфликта на Украине, включая Россию.
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