На Украине не осталось ни одной полностью уцелевшей ТЭС

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На Украине не осталось ни одной неповрежденной теплоэлектростанции. Жителям страны нужно привыкать к ограничениям потребления электроэнергии. Об этом заявил член набсовета «Укрэнерго» Юрий Бойко.
Сообщается, что уничтожено более восьми гигаватт генерирующих мощностей. Это составляет около 40 процентов от имеющихся в системе. По его словам, не осталось ни одной тепловой электростанции, которая бы не была повреждена или разрушена. Он отметил, что гидроэнергетика тоже понесла большие потери.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Дарья Осипова